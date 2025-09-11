محمد صلاح كاد يعتزل دولياً.. حسام حسن يصطدم بـ" 5 نجوم" في منتخب مصر

وضع منتخب مصر قدماً في نهائيات كأس العالم 2026 بتعادله الأخير مع بوركينا فاسو في الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال.

ويحتاج منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن إلى حصد نقطتين فقط من أجل ضمان التأهل رسمياً للمونديال في آخر جولتين.

أخبار ذات علاقة "لماذا أحضر؟".. محمد صلاح يمنع صدام نجم منتخب مصر مع حسام حسن

ورغم هذه النتائج الجيدة مع منتخب مصر إلا أن حسام حسن دخل في صراعات مع بعض نجوم الفراعنة خلال المرحلة الأخيرة وهو ما نستعرضه في السطور القادمة:

محمد صلاح

قبل تعيين حسام حسن مدرباً لمنتخب مصر، ظهر الهداف التاريخي للفراعنة كمحلل لبطولة كأس الأمم الأفريقية في شهر فبراير 2024 ووجه انتقادات واسعة للاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وغادر صلاح معسكر منتخب مصر في البطولة القارية التي أقيمت في كوت ديفوار بعد إصابته، وتوجه إلى إنجلترا للعلاج وهو ما انتقده حسام حسن خاصة أن صلاح يحمل شارة قيادة الفراعنة وكان يجب عليه ألا يترك البعثة أثناء البطولة.

ومع تعيين حسام حسن، فكر محمد صلاح في الاعتزال دولياً بحسب تصريحات لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي أكد تدخله لحل الخلاف بين محمد صلاح وحسام حسن.

إمام عاشور

نجم آخر دخل في خلاف مع حسام حسن وهو إمام عاشور نجم الأهلي المصري والذي غادر معسكر الفراعنة في شهر سبتمبر 2024 بداعي الإصابة ثم شارك بعدها بأيام في لقاء الذهاب ضد غورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا مع فريقه.

واتهم حسام حسن لاعب الأهلي بالهروب من معسكرات منتخب مصر واستبعده على مدار ما يقارب عاما كاملا بسبب هذا الخلاف الذي انتهى باعتذار اللاعب مؤخراً.

مصطفى محمد

دخل مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي في صدام مع حسام حسن بعد تبديله في لقاء سيراليون بتصفيات كأس العالم 2026.

وأظهر مصطفى محمد غضباً شديداً بعد استبداله، وانتشر فيديو له وهو يردد لفظا خارجا بعد تبديله؛ ما أشعل أزمة كانت سبباً في توتر العلاقة بينه وبين حسام حسن.

وتحول اللاعب الملقب بـ"الأناكوندا" إلى مقاعد البدلاء في صفوف منتخب مصر بعد هذه الأزمة لصالح أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي في قرار فجر جدلاً واسعاً.

أحمد حجازي

دخل أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي في أزمة حادة مع حسام حسن بعد توليه المهمة والإبقاء عليه بديلاً في أول مباراة أمام نيوزيلندا في مارس 2023.

وخرج حجازي من حسابات حسام حسن نهائياً، وتوترت العلاقة بينهما لدرجة أن اللاعب المخضرم خرج برسالة غاضبة عقب تصريحات لحسام حسن بأن نسبة انضمام حجازي للمنتخب لا تتعدى 1% بينما رد حجازي بصورة قميص يحمل رقم 100 إشارة إلى خوضه 100 مباراة دولية.

وقال حجازي:" معك ستكون النسبة صفرا في المئة" في رسالة ساخرة من تصريحات حسام حسن.

محمد النني

وجد محمد النني لاعب وسط الجزيرة الإماراتي نفسه خارج حسابات منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

ولم ينضم النني لمنتخب مصر في عهد حسام حسن بداعي عدم المشاركة باستمرار مع فريقه السابق آرسنال الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم بعد التعادل مع بوركينا فاسو

ورغم تغير الأمر برحيل النني إلى الجزيرة الإماراتي إلا أن النني لم ينضم لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن وابتعد تماماً عن الصورة.