هل يُعاقب النصر السعودي بعد إلغائه صفقة دافيد هانكو؟.. تفاصيل مهمة

أثار نادي النصر السعودي حالة من الجدل في الأوساط الرياضية، بعد قراره المفاجئ إلغاء صفقة ضم المدافع السلوفاكي دافيد هانكو، لاعب فينورد روتردام الهولندي، رغم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي.

هذا الانسحاب المفاجئ فتح باب الأسئلة حول الموقف القانوني، وتداعيات القرار على سمعة النادي السعودي.

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اتفاق شبه كامل بين النصر وفينورد

ديفيد هانكو، البالغ من العمر 27 عامًا، وافق على الشروط الشخصية للانتقال إلى النصر، الذي يضم النجم كريستيانو رونالدو، في صفقة قدرت بـ40 مليون يورو.

وبحسب التقارير، توصل الناديان إلى اتفاق، يوم الجمعة الماضي، ليتم استدعاء هانكو إلى معسكر النصر في النمسا من أجل إنهاء الإجراءات والانضمام الرسمي.

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هل يُعاقب النصر؟

رغم الغضب الهولندي، أكد الإعلامي السعودي، إبراهيم محمد العتيق، أن النصر لن يتعرض لأي عقوبة قانونية. إدارة النادي لم توقّع أي عقد رسمي، مما يمنحها الحق في التراجع عن الصفقة من دون التزامات قانونية تجاه اللاعب أو ناديه.

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يذكر أن المدافع السلوفاكي ما زال مرتبطًا بعقد مع فينورد حتى عام 2028، وسينضم مجددًا لمعسكر الفريق في جنوب ألمانيا، الذي يبعد 90 دقيقة فقط عن معسكر النصر.

المدرب روبين فان بيرسي أكد ترحيبه الكامل بعودة قائده، وقال إنه سيمنحه الدعم الكامل والوقت اللازم لتجاوز "أكبر خيبة أمل في مسيرته".