رياضة

لماذا رفعت الأعلام السوداء احتجاجاً على تمثال كريستيانو رونالدو في الهند؟ (صور)

تمثال رونالدو في الهندالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
15 أغسطس 2025، 11:20 م

كتب: نور الدين ميفراني

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا 2 النصر السعودي في مجموعة تضم أندية الزوراء العراقي والاستقلال الطاجيكي وغوا الهندي، وهو ما أدى لحماس كبير في الهند ترقباً لزيارة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويحظى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 سنة) ومنتخب البرتغال بشعبية كبيرة في ولاية غوا الهندية حيث يحافظ الكثير من السكان على روابط وثيقة مع دولة البرتغال التي استعمرت المنطقة من 1510 إلى 1961 وتخلت عنها بعد حرب مع الهند.

وتعتبر غوا أغنى ولاية هندية وتتمتع بأعلى دخل فردي بين جميع الولايات الهندية ولا تزال تحافظ على الكثير من التقاليد البرتغالية.

ويحظى النجم البرتغالي بشعبية كبيرة لدرجة أن الحكومة المحلية صنعت تمثالاً للأسطورة ووضعته في إحدى الساحات في 2021، وكان الهدف منه حسب بعض السياسيين المحليين أن يلهم الشباب.

 

 

وغرّد السياسي المحلي مايكل لوبو على منصة " إكس" سابقاً: "كان الهدف من تمثال مهاجم مانشستر يونايتد والبرتغال، الذي يبلغ وزنه 400 كيلوغرام، تكريم "حب كرة القدم" و"إلهام شبابنا للارتقاء باللعبة إلى آفاق جديدة".

لكن التمثال لاقى احتجاجات واسعة بين السكان وتجمعوا حوله حاملين رايات سوداء مطالبين بإنزاله وطالبوا بتكريم رموز الرياضة المحلية في غوا.

كما احتجوا لكون البرتغال دولة مستعمرة وكريستيانو رونالدو أحد رموزها الكبار وجاء نصب التمثال قبل الاحتفال بأيام قليلة باستقلال ولاية غوا عن الاستعمار البرتغالي.

ورغم حماس الجماهير الهندية ولاعبي فريق غوا لمواجهة النصر السعودي لكن وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة غير مضمون، لكونه قد يغيب بسبب اتفاق بينه وبين إدارة الفريق السعودي يقضي بغيابه عن 25 في المئة من مباريات الموسم.

 

