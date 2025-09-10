رغم موافقة اللاعب.. النصر يرفض بيع عبد الإله العمري للاتحاد السعودي

رفضت إدارة نادي النصر السعودي التخلي عن مدافعها عبد الإله العمري، رغم تمسك نادي الاتحاد بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وغاب العمري عن مران النصر الأخير، مساء أمس الأربعاء، ما زاد من التكهنات حول مستقبله، خاصة وأن هناك مندوبا من نادي الاتحاد تواجد في مقر النصر لحسم الصفقة.

صدمة للاعب

مصادر برنامج "دورينا غير" أكدت أن العمري أبدى موافقته على العودة إلى الاتحاد، خاصة بعد تجربته الناجحة مع الفريق الموسم الماضي.

ولعب العمري معارًا للاتحاد خلال الموسم الماضي، وتوج ببطولتي الدوري وكأس الملك.

لكن رغبة اللاعب اصطدمت بموقف إدارة النصر الرافض لبيعه.

وأشار البرنامج إلى أن العرض الذي قدمه الاتحاد وصل إلى 55 مليون ريال، بعد محاولتين سابقتين بقيمة 30 و40 مليون ريال، إلا أن النصر تمسك بقراره ورفض جميع العروض، ليغلق الباب أمام أي مفاوضات جديدة.