5 نجوم يرعبون الاتحاد السعودي قبل مواجهة النصر

يخوض فريق الاتحاد حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين اختباراً صعباً حين يستقبل منافسه النصر في قمة مرتقبة غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري.

وحقق الفريقان العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى للدوري السعودي بعد 3 انتصارات متتالية.

ويخشى الاتحاد بعض النجوم من جانب نادي النصر قبل مواجهة الفريقين على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة.

كريستيانو رونالدو

يبقى النجم المخضرم صاحب الـ 40 عاماً نجم الشباك في صفوف النصر خاصة أنه هداف الدوري السعودي في آخر موسمين.

وسجل رونالدو 3 أهداف في الدوري السعودي خلال 3 جولات، كما أنه أحرز 5 أهداف خلال 7 لقاءات ضد الاتحاد وهو الأمر الذي يجعله مصدر خطورة يعمل له دفاع الاتحاد ألف حساب.

جواو فيليكس

قدم البرتغالي جواو فيليكس مستويات مقنعة منذ انتقاله إلى النصر السعودي في شهر يوليو الماضي.

وسجل فيليكس 7 أهداف مع النصر خلال المباريات التي لعب لها منذ انضمامه للفريق السعودي.

ويعتمد النصر على مهارات فيليكس في الجانب الهجومي من أجل صناعة الفارق بجانب رونالدو.

كينغسلي كومان

يعتمد النصر أيضاً على الجناح الفرنسي الأيمن كينغسلي كومان لاعب الفريق المنضم حديثاً إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وسجل كومان 3 أهداف لصالح النصر في بداية تجربته مع الفريق، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويخشى الاتحاد انطلاقات كومان وسرعاته ومهاراته في الجبهة اليمنى وخاصة أنه أحد العناصر الهجومية.

مارسيلو بروزوفيتش

يدرك لوران بلان المدير الفني للاتحاد مدى أهمية اللاعب الكرواتي مارسيليو بروزوفيتش في بناء هجمات النصر.

ويعتمد النصر على لمسات بروزوفيتش وتمريراته القصيرة في بناء الهجمات من خط الوسط من أجل الصعود بالكرة بشكل سليم ومساعدة فريقه في الوصول لمرمى منافسيه.

وسجل بروزوفيتش هدفاً وصنع هدفين خلال 6 مباريات مع النصر هذا الموسم، ويعد رمانة ميزان خط وسط النصر.

جورجي جيسوس

تبقى خبرة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للنصر ودرايته بالكرة السعودية أحد العوامل التي تثير مخاوف الاتحاد.

وسبق أن واجه جيسوس صاحب الـ 71 عاماً منافسه الاتحاد 12 مرة، وحقق 10 انتصارات آخرها في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.