الزمالك يهزم ساغرادا ويبتعد بصدارة مجموعته في الكونفدرالية الأفريقية
رفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب
اقتنص الزمالك فوزا ثمينا على حساب نظيره ساغرادا الأنجولي بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، على ملعب السلام بالقاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وسجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك في الدقيقة 42 ليحصد الفريق الأبيض فوزه الثالث على التوالي بالمجموعة مع مديره الفني معتمد جمال.
الزمالك بفوزه في ثالث مباراة تواليًا بالمجموعات، كرر إنجاز الفريق في نسخة 2015 من الكونفدرالية، عندما استطاع الأبيض الفوز بأول 3 لقاءات وتصدر مجموعته، وذلك يحدث للمرة الثانية في تاريخ مشاركات الأبيض بالبطولات الأفريقية.
ورفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد ساغرادا عند 3 نقاط.