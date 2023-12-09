الزمالك يهزم ساغرادا ويبتعد بصدارة مجموعته في الكونفدرالية الأفريقية

اقتنص الزمالك فوزا ثمينا على حساب نظيره ساغرادا الأنجولي بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، على ملعب السلام بالقاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك في الدقيقة 42 ليحصد الفريق الأبيض فوزه الثالث على التوالي بالمجموعة مع مديره الفني معتمد جمال.