أكد الهولندي أرني سلوت مدرب نادي ليفربول إنه كان من الرائع مشاهدة فريقه في الشوط الثاني خلال الفوز 2-صفر على إبسويتش تاون في افتتاح مشوار الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

واستهل أرني سلوت مشواره في قيادة رفاق النجم محمد صلاح بالانتصار، وذلك بعد شوط أول صعب أمام الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء، لكن ليفربول قدم أداء رائعا بعد فترة الاستراحة في ملعب بورتمان رود وحقق فوزا مقنعا بهدفي ديوغو جوتا ومحمد صلاح.

وعلق المدرب الهولندي على أداء النجم المصري محمد صلاح وهدفه في شباك إيبسويتش، قائلا: "لا أعتقد أن ليفربول سيعتمد بشكل كبير على صلاح ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، أنا لا أؤمن كثيرا بالنجم الواحد بل أؤمن بالفريق أكثر من الفرد، إنه قادر على تسجيل الأهداف بفضل التمريرات الجيدة والحاسمة".

وأضاف:"أعتقد أن محمد يحتاج أيضا إلى الفريق ولكن لدينا أيضا المزيد من الأفراد المبدعين الذين يمكنهم حسم المباراة".

وسجل صلاح (32 عاما) هدفا وقدم تمريرة حاسمة مما يشير إلى أنه سيلعب دورا محوريا في تطلعات ليفربول في الفوز باللقب.

وقال سلوت لشبكة "تي.إن.تي سبورتس" (TNT SPORTS): "كانت أول تجربة في الشوط الأول كما توقعنا... لكن مشاهدة الشوط الثاني كانت ممتعة، أنا سعيد لمشاهدة ليفربول الممتع".

وأضاف:"أعتقد أننا كنا بحاجة إلى الفوز بالكرات الطويلة، لقد ساعدنا ذلك ومنحنا السيطرة، كنت أتوقع أن إبسويتش لن يقدر على مواكبة الإيقاع في الشوط الثاني، لقد كان للاعبون جاهزين ثم انفتحت الأمور ورأينا قدرتنا على لعب كرة قدم جيدة للغاية"

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وأصبح سلوت، الذي حل محل يورغن كلوب، ثاني مدرب في ليفربول يبدأ مشواره بفوز في الدوري، في عهد البريمرليغ بعد الفرنسي جيرار هوييه في أغسطس 1998.

أما محمد صلاح فقد حقق إنجازا تاريخيا فرديا جديدا في المسابقة بعدما أصبح صاحب أكثر عدد من الأهداف في المباريات الافتتاحية للفريق برصيد 9 أهداف متخطيا بذلك 3 أساطير وهم فرناك لامبارد وواين روني وألان شيرر.