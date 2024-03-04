نجوم بوتافوغو وفلومينينسي يتلاعبون بزميلهم المصاب بسبب إهدار الوقت (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي بوتافوغو وفلومينينسي في "كاروكا سيريا أ"، موقفًا غريبًا كان بطله يارلين، لاعب بوتافوغو، والذي سقط في اللحظات الأخيرة من اللقاء من أجل إهدار الوقت.

وتعرَّض يارلين لضربة في الوجه ليسقط خارج الملعب في الدقيقة الـ98 في الوقت الذي كان فيه فريقه متقدمًا في النتيجة، ليقوم زميله بسحبه إلى داخل الملعب من أجل أن يلاحظه الحكم ويوقف اللعب، وهو الأمر الذي أغضب لاعبي المنافس وقاموا بدورهم بسحبه إلى الخارج من قدمه، وهو الأمر الذي كان سيشعل اللقاء بين الفريقين، ليقوم اللاعب مرة ثالثة ويلقي بنفسه داخل الملعب، في مشهد غريب.