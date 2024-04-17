خطأ تشافي الذي أهدى التأهل لباريس سان جيرمان
تسبب خطأ غريب من تشافي هيرنانديز في إهداء الفوز لباريس سان جيرمان وإقصاء برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
واستضاف ملعب "مونتغويك" مباراة الفريقين في إياب ربع نهائي البطولة، حيث خسر برشلونة بنتيجة 4-1، ليودع البطولة رغم فوزه في الذهاب بنتيجة 3-2.
وخرج برشلونة من البطولة الأوروبية ليفشل في التواجد في بطولة كأس العالم للأندية، في نسخته الجديدة العام المقبل.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية، في هيئتها الجديدة بمشاركة 32 فريقًا.
وكان الخطأ الأبرز للمدرب الإسباني هو استبداله لاعبه الشاب لامين يامال، بعد الطرد الذي تعرض له رونالد أراخو، بعدما عرقل لاعب باريس سان جيرمان، باركولا، قبل دخوله منطقة الجزاء، ليقرر الحكم طرده دون نقاش.
وكان تواجد يامال بمثابة المتنفس الأبرز للفريق هجوميا حيث ساهم في تسجل الهدف الأول للبارسا.
وجاء الهدف بعد مجهود فردي رائع من الشاب لامين يامال، حيث توغل داخل المنطقة من الجهة اليمنى، قبل أن يمرر الكرة ناحية رافينيا الذي هز شباك الضيوف.
ولكن عقب خروجه ظهر بشلونة عاجزا تماما طوال المباراة التي حسمها الفريق الباريسي بريمونتادا رائعة.
وكان على تشافي أن يسحب رافينيا أو البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي بدا تائها بشكل كبير ولم يقدم المستوى المأمول منه.
وحصل باريس سان جيرمان بذلك على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي حيث سيواجه بروسيا دورتموند، الذي تأهل بدوره على حساب أتلتيكو مدريد.