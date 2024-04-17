خطأ تشافي الذي أهدى التأهل لباريس سان جيرمان

تسبب خطأ غريب من تشافي هيرنانديز في إهداء الفوز لباريس سان جيرمان وإقصاء برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستضاف ملعب "مونتغويك" مباراة الفريقين في إياب ربع نهائي البطولة، حيث خسر برشلونة بنتيجة 4-1، ليودع البطولة رغم فوزه في الذهاب بنتيجة 3-2.

وخرج برشلونة من البطولة الأوروبية ليفشل في التواجد في بطولة كأس العالم للأندية، في نسخته الجديدة العام المقبل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية، في هيئتها الجديدة بمشاركة 32 فريقًا.