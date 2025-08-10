بعد انتقاله إلى الهلال.. ليفربول ينشر 40 هدفا لداروين نونيز (شاهد)

قام نادي ليفربول بتوديع لاعبه داروين نونيز، والذي انتقل رسميا إلى صفوف الهلال السعودي، بطريقة رائعة.

وأعلن نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، مساء السبت، رحيل مهاجمه الأوروغوياني داروين نوينز إلى صفوف الهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفية.

صاحب الـ26 عاما توصل لاتفاق من الناحية المالية مع إدارة الهلال، حيث وقّع لمدة 3 سنوات حتى صيف 2028.

وأصبح نونيز لاعبا في صفوف "الزعيم" بصورة رسمية مقابل 53 مليون يورو إلى جانب وجود إضافات، بحسب تقارير صحفية عالمية.

وارتبط نونيز في فترة الانتقالات الصيفية بالانتقال لصفوف ميلان ونابولي، إلا أن العروض المالية لم تلق قبولاً من إدارة "الريدز" ليتجه اللاعب إلى الهلال.

وقام النادي الإنجليزي بنشر فيديو يتضمن 40 هدفا سجلها نونيز في مسيرته مع "الريدز"، ليمنح جمهور الهلال نظرة تفاؤل عن اللاعب، الذي كانت ترفضه الجماهير بسبب إهداره العديد من الفرص السهلة أمام المرمى.

ويغادر نونيز ملعب آنفيلد بعد أن شارك في 143 مباراة سجل خلالها 40 هدفا، وحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو.

وانضم نونيز إلى ليفربول، قادما من بنفيكا في صيف 2022، وسجل في أول مباراة رسمية له ليساعد فريق يورغن كلوب على الفوز بدرع الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي.

وشهد موسمه الأول مع الريدز تسجيله 15 هدفا من أصل 42 مباراة في جميع المسابقات، وحصل على جائزة لاعب الشهر من النادي مرتين.

وضاعف نونيز رصيده من الأهداف في الموسم التالي بتسجيله 18 هدفا، منها هدفان كبديل في مباراة نيوكاسل يونايتد، محققا بذلك تحولا ملحوظا في الأسابيع الأولى.

وكان موسم 2024-2025 آخر مواسمه مع الريدز، واختتم مسيرته في ميرسيسايد برفع درع الدوري الإنجليزي الممتاز.