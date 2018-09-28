البريطاني كالوم سميث يفوز بكأس محمد علي للملاكمة على حساب جورج جروفز

البريطاني كالوم سميث يفوز بكأس محمد علي للملاكمة على حساب جورج جروفز

أقيم كأس السوبر العالمي للملاكمة لأول مرة في الشرق الأوسط، حيث قامت بتنظيمه الهيئة العامة للرياضة بالسعودية.

المصدر: فريق التحرير

حقق الملاكم البريطاني كالوم سميث فوزا مثيرا على مواطنه جورج جروفز بالضربة القاضية في نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتُوج الإنجليزي كالم سميث بكأس السوبر العالمي للملاكمة، وذلك بعد فوزه على مواطنه جورج جروفس.

وكان نهائي كأس السوبر العالمي للملاكمة أقيم في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وسبق نهائي السوبر العالمي 7 نزالات تمهيدية، حيث فاز الملاكم السعودي عبدالفتاح جيلدان في الوزن المتوسط عقب هزيمته للملاكم الجورجي شافيلجو دايدز.

كما فاز الملاكم السعودي زهير القحطاني في مباراته اليوم ضد الملاكم الجورجي جيورجي شفيلي.

وأقيم كأس السوبر العالمي للملاكمة لأول مرة في الشرق الأوسط، حيث قامت بتنظيمه الهيئة العامة للرياضة بالسعودية.

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