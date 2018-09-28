البريطاني كالوم سميث يفوز بكأس محمد علي للملاكمة على حساب جورج جروفز

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أقيم كأس السوبر العالمي للملاكمة لأول مرة في الشرق الأوسط، حيث قامت بتنظيمه الهيئة العامة للرياضة بالسعودية.