البريطاني كالوم سميث يفوز بكأس محمد علي للملاكمة على حساب جورج جروفز

حقق الملاكم البريطاني كالوم سميث فوزا مثيرا على مواطنه جورج جروفز بالضربة القاضية في نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وتُوج الإنجليزي كالم سميث بكأس السوبر العالمي للملاكمة، وذلك بعد فوزه على مواطنه جورج جروفس.
???????? رشيدة بنت محمد علي تتوج الملاكم كالم سميث بكأس السوبر العالمي للملاكمة ????????#كأس_محمد_علي #Muhammad_Ali_Trophy pic.twitter.com/Dj0fSwppxk
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨
???????? صور من احتفال الملاكم كالم سميث بفوزه بكأس السوبر العالمي للملاكمة#كأس_محمد_علي #Muhammad_Ali_Trophy pic.twitter.com/XpdD8lyafd
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨
وكان نهائي كأس السوبر العالمي للملاكمة أقيم في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
وسبق نهائي السوبر العالمي 7 نزالات تمهيدية، حيث فاز الملاكم السعودي عبدالفتاح جيلدان في الوزن المتوسط عقب هزيمته للملاكم الجورجي شافيلجو دايدز.
كما فاز الملاكم السعودي زهير القحطاني في مباراته اليوم ضد الملاكم الجورجي جيورجي شفيلي.
وأقيم كأس السوبر العالمي للملاكمة لأول مرة في الشرق الأوسط، حيث قامت بتنظيمه الهيئة العامة للرياضة بالسعودية.