قبل مواجهة النفط العراقي.. إدارة الصفاقسي التونسي تحذر جماهيرها من سيناريو القوة الجوية

حذّرت إدارة الصفاقسي التونسي، اليوم الجمعة، جماهيرها من مغبة إطلاق شعارات سياسية أو طائفية من شأنها إفساد المواجهة المرتقبة ضد فريق النفط العراقي، في إطار دوري أبطال العرب.

ونشر الفريق التونسي بيانا أشاد فيه بحفاوة الاستقبال الذي حظي به لدى زيارته لمدينة أربيل العراقية، داعيا الجماهير إلى المعاملة بالمثل لتجنب عقوبات رياضية قد تنجر عن استفزاز المنافس.

ويأتي هذا التحذير بعد أن شهدت مباراة إياب دور الـ32 من البطولة العربية بين فريقي القوة الجوية العراقي و اتحاد العاصمة الجزائري، هتاف الجماهير الجزائرية “الله أكبر صدام حسين” خلال الشوط الثاني، ما دفع الفريق العراقي إلى مغادرة الملعب.

ويتخوف الصفاقسي من تعمّد بعض الجماهير الحاضرة التفوّه بعبارات مسيئة من شأنها تعقيد مهمّته في مسابقة يراهن الفريق على لعب الأدوار الأولى فيها.

ويستعد الصفاقسي التونسي لمواجهة النفط العراقي، في 30 من سبتمبر/ أيلول القادم، وسط أجواء متوترة بين الفريقين بعد انتقال مهاجم الفريق العراقي أيمن حسين إلى الصفاقسي دون موافقة ناديه، وسط تأكيدات بأن الفيفا ستكون الفيصل لحسم هذا الملف.