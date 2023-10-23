عودة العلاقات بين الأهلي والزمالك بعد فترة انقطاع
عادت العلاقات الطيبة مرة أخرى بين ناديي الأهلي والزمالك في مصر، بعد فترة انقطاع طويلة.
وتوترت العلاقات بين الأهلي والزمالك في الفترة الماضية، منذ تولي مرتضى منصور رئاسة الزمالك في 2014، حتى نجح حسين لبيب في الفوز برئاسة النادي الأبيض بعد استقالة مجلس مرتضى.
ويضم مجلس إدارة الزمالك الجديد كلًّا من حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا للرئيس، وحسام المندوه أمينًا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بجانب الثلاثي تحت السن أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.
الخطيب يهنئ لبيب
وبعد فوز حسين لبيب بمنصب رئيس نادي الزمالك، أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أمس السبت، برقية تهنئة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد.
وفي خطاب رسمي، حرص مجلس الأهلي على تهنئة إدارة الزمالك الجديدة لنيلهم ثقة الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، وفوزهم في الانتخابات التي أجريت، الجمعة.
ووفقًا للخطاب، تمنى الأهلي التوفيق لمجلس الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب لما يخدم مصلحة الرياضة المصرية، في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط الأندية الجماهيرية.
بروتوكول تعاون مقترح
وفي السياق ذاته، كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك الجديد، نيته إبرام بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي.
وقال لبيب، في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر والشرق الأوسط، ونحافظ على اللقاءات الجيدة بين قطبي الكرة المصرية".
وأضاف: "سنقوم بإبرام بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي لوضع عدد من المعايير الأساسية بين الناديين الكبيرين، خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل رسمي".
واختتم: "هذا البروتوكول يأتي من أجل الحفاظ على حقوق الناديين".