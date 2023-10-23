عودة العلاقات بين الأهلي والزمالك بعد فترة انقطاع

وتوترت العلاقات بين الأهلي والزمالك في الفترة الماضية، منذ تولي مرتضى منصور رئاسة الزمالك في 2014، حتى نجح حسين لبيب في الفوز برئاسة النادي الأبيض بعد استقالة مجلس مرتضى.

ويضم مجلس إدارة الزمالك الجديد كلًّا من حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا للرئيس، وحسام المندوه أمينًا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بجانب الثلاثي تحت السن أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.