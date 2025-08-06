حياة عاطفية سرية وزواج فاشل.. مفاجآت فتاة الجولف الساحرة سبيراناك

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

تحدثت نجمة الجولف وعارضة الأزياء الأمريكية الحسناء بيج سبيراناك، عن حياتها العاطفية السرية، وكشفت عن تفاصيل زواجها الفاشل خلال جلسة أسئلة وأجوبة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مع المتابعين.

وسُئلت بيج سبيراناك كثيراً عن حياتها العاطفية وزواجها الفاشل وأجابت: "كنت متزوجة سابقًا. تزوجت في سن مبكرة، وعندما لم تنجح الأمور، قررت ألا أشارك حياتي الشخصية على الإنترنت مرة أخرى أبدًا."

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وأضافت نجمة الجولف الحسناء: "ومع ذلك، وحتى يومنا هذا، وبعد سنوات عديدة، فإن كمية الرسائل المروعة والمزعجة التي أتلقاها حول علاقة سابقة، جعلتني أقرر ألا أتحدث علنًا عن هذا الجانب من حياتي، وأيضًا عن أصدقائي أو عائلتي، مرة أخرى."

وكانت بيج سبيراناك متزوجة سابقًا من المدرب الرياضي ستيفن تينوكو منذ 2018 ، لكنهما الآن مطلقان. لم يتضح بعد متى انفصلا، لكنها أكدت الخبر عام 2022.

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في مايو من العام الماضي، ظهرت سبيراناك في صورة مع المصرفي زاك برانتلي في حفل إطلاق مجموعة ملابس السباحة الرياضية لعام 2023، وسط شائعات عن علاقتهما.

وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة على إنستغرام، كشفت سبيراناك عن سبب إبعادها الإنترنت عن حياتها العاطفية. وتابعت: "الأمر يتعلق بصحتي النفسية وسلامتي العقلية ، أنا حساسة جدًا على الإنترنت، وأشارك الكثير عن نفسي، أنا منفتحة وصادقة جدًا، وأريد الاحتفاظ بجزء صغير من حياتي لنفسي، وهذا ما قررت فعله."

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وأضافت محترفة الجولف السابقة: "أعتقد أن الناس سيفترضون أن السبب هو أن الرجال يتابعونني، ولا أريد أن أفقد جمهوري، لكن في الحقيقة، هذا فقط لحماية سلامتي العقلية، ولا أريد أن أمر بذلك مرة أخرى، لأنك إن لم تنشر أي شيء على الإنترنت، فلن تدين لأحد بتفسير."

وسبق أن مازحت بيج سبيراناك متابعيها بكونها تملك حبيبًا وقالت سابقًا: "نعم، لديّ حبيب". يعمل ساعات طويلة جدًا، لذا ما نفعله أن من يكون أكثر انشغالًا، يتولى الآخر القيام بالمهام".

ورغم كونها تتكتم على علاقاتها العاطفية وأسراها الخاصة لكنها أبدت في أبريل الماضي إعجابها بأحد نجوم الجولف زندر شوفيل حيث تواجدا معًا في إحدى البطولات في جامعة سان دييغو.