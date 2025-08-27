خلع قميصه وقذف به فيريرا.. مشادة صادمة بين سيف الجزيري ومدرب الزمالك (فيديو)

شهدت علاقة المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري مع ناديه الزمالك المصري فصلا جديدا من التصعيد والخلافات التي تنبئ باشتعال الأزمة والوصول إلى نهاية صدامية بين الطرفين.

وكشف النجم السابق لنادي الزمالك، والإعلامي خالد الغندور في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل أن علاقة الجزيري بمدربه يانيك فيريرا وصلت إلى مرحلة متقدمة من الخلافات ما دفع اللاعب إلى نزع قميصه خلال التدريبات وإلقائه على المدرب قبل الخروج من الملعب.

وتوترت علاقة سيف الدين الجزيري (32 عاما) مع نادي الزمالك منذ العام الماضي بسبب مستحقات اللاعب العالقة وتأخر صرف رواتبه، لكنها عرفت منعطفا خطيرا خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن هدد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لاعبه بكونه لن يرى الملعب معه، أي لن يعتمد عليه بتاتا.

"الجزيري قلع التيشيرت ورماه في وشه!" تعليق خالد الغندور على أزمة فيريرا والمهاجم التونسي #الحريفة Posted by ONsport FM on Wednesday, August 27, 2025

وكان فيريرا طلب من الجزيري أن يلعب في مركز المهاجم على الرواق الأيسر، إلا أن الاعب التونسي رفض ذلك وأعلم مدربه أنه مصرّ على اللعب كرأس حربة، ما فجر خلافا قويا بينهما.

وقال خالد الغندور في مقطع فيديو تم نشره على قناة "أون تايم سبورتس": "الموضوع أكبر من مجرد مشادة بين الجزيري وفيريرا، خلال المؤتمر الصحفي كان فيريرا أعلن أن الجزيري لن يلعب معه وذلك بسبب رفضه اللعب في مركز الجناح الأيسر".

وعندما كان يهم بالخروج قذف سيف الدين الجزيري كرسيا كان أمامه ثم خاطب مسؤولي الزمالك بالقول: "حضروا لي فلوسي !!".

وتابع: "بعد المؤتمر وفي أول تدريب حصلت مشادة قوية بين الجزيري وفيريرا وتبادل كلاهما الصياح على الآخر وارتفعت وتيرة الصراخ، قبل أن ينزع المهاجم التونسي قميصه ثم يلقي به على وجه فيريرا".

واعتبر خالد الغندور أن تصرف المدرب البلجيكي لم احترافيا بالمرة مضيفا أن اللاعب مطالب باحترام مدربه ولكن في المقابل من واجب المدرب أن يترك الخلافات جانبا ولا يهدد اللاعب بكونه لن ير الملعب معه.

كما أكد المتحدث أن المهاجم يتقاضى أكثر من 600 ألف دولار في العام الواحد وأن معاقبته بإيقافه عن التدريب واللعب قد لا يكون قرارا مجديا للزمالك".

وانضم سيف الدين الجزيري إلى الزمالك في 2021 قادما من المقاولون العرب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وبعد ذلك الموسم أصبح نهائيا على ذمة الزمالك حتى الآن.

وخاض اللاعب التونسي 96 مباراة مع الفريق في الدوري المصري للمحترفين أحرز خلالها 29 هدفا كما توج مع الزمالك بلقب الدوري في مناسبتين ومثلها في كأس مصر وفاز بلقب كأس الكونفدرالية في مناسبة واحدة