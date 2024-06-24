رينارد يعلن رحيله عن منتخب فرنسا للسيدات بعد نهاية أولمبياد باريس
أعلن هيرفي رينارد مدرب منتخب فرنسا للسيدات، رحيله بشكل نهائي عن المنتخب خلال الفترة المقبلة، عقب المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
وقال رينارد في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الإثنين، إنه سيرحل بشكل نهائي عن تدريب منتخب فرنسا للسيدات، دون الكشف عن وجهته المقبلة.
وأضاف: "أولمبياد باريس 2024 ستكون المحطة الأخيرة لي مع منتخب فرنسا للسيدات، مهما كان التاريخ، لن أحزن.. لقد اعتدت على ذلك".
وأوضح: "بمجرد نهاية المباراة الأخيرة، كل شخص يذهب في طريقه المنفصل، لقد اعتدت على ذلك، حيث ستكون تلك البطولة رقم 11 في مسيرتي التدريبية".
واختتم: "من دواعي الفخر أن أتولى تدريب المنتخب الفرنسي، وأسعى لختام مشواري معهم بالفوز بميدالية أولمبية".
وارتبط اسم هيرفي رينارد بتدريب أكثر من منتخب عربي وأفريقي خلال الفترة الماضية، بعد تحقيقه نجاحات مع منتخبي المغرب والسعودية.
وتوج رينارد مع منتخب زامبيا بكأس أمم أفريقيا 2012 على حساب كوت ديفوار، وبعد ذلك بثلاثة أعوام قاد كوت ديفوار نفسها للفوز بكأس أمم أفريقيا 2015.
ومع المغرب قاد المنتخب إلى ربع نهائي نسخة 2017 والتأهل لكأس العالم 2018 لكنه ودع البطولة من دور المجموعات.
وبعدها انتقل رينارد لتدريب منتخب السعودية حيث قاده للتأهل لكأس العالم 2022 ورغم توديع البطولة من دور المجموعات لكنه سطر تاريخا بالفوز على حامل اللقب منتخب الأرجنتين في المباراة الافتتاحية.