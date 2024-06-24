رينارد يعلن رحيله عن منتخب فرنسا للسيدات بعد نهاية أولمبياد باريس

وقال رينارد في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الإثنين، إنه سيرحل بشكل نهائي عن تدريب منتخب فرنسا للسيدات، دون الكشف عن وجهته المقبلة.

وأضاف: "أولمبياد باريس 2024 ستكون المحطة الأخيرة لي مع منتخب فرنسا للسيدات، مهما كان التاريخ، لن أحزن.. لقد اعتدت على ذلك".

وأوضح: "بمجرد نهاية المباراة الأخيرة، كل شخص يذهب في طريقه المنفصل، لقد اعتدت على ذلك، حيث ستكون تلك البطولة رقم 11 في مسيرتي التدريبية".

واختتم: "من دواعي الفخر أن أتولى تدريب المنتخب الفرنسي، وأسعى لختام مشواري معهم بالفوز بميدالية أولمبية".