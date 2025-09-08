 الجيش الإسرائيلي ينسف برج الرؤية في مدينة غزة

رياضة

بث مباشر لمباراة المغرب ضد زامبيا في تصفيات كأس العالم
عز الدين أوناحي ساهم في تأهل المغرب لمونديال 2026المصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 12:27 م

يخوض منتخب المغرب الأول لكرة القدم مباراة هامة اليوم الاثنين، حيث يحل ضيفًا على نظيره الزامبي في إطار الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تأتي هذه المواجهة في أعقاب إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغربي، حيث أصبحوا أول منتخب أفريقي ضمنوا ن رسميًا تذكرة العبور إلى نهائيات المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بعد انتصاره الساحق خارج أرضه على النيجر بنتيجة 0-5.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب المغربي إلى 18 نقطة كاملة، محققًا الفوز في جميع مبارياته الست التي خاضها حتى الآن في التصفيات.

 

ترتيب مجموعة المغرب

 

 

وساهم في هذا الفوز الكبير كل من إسماعيل صيباري الذي سجل هدفين، إلى جانب أهداف لكل من أيوب الكعبي، حمزة إغامان، وعز الدين أوناحي.

وبعد أن حسم التأهل بشكل مبكر، يدخل المنتخب المغربي مباراة اليوم أمام زامبيا وهو يبحث عن مواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على سجله المثالي.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة، لأحداث مباراة الغرب ضد زامبيا في تصفيات كأس العالم، خلال السطور القادمة.

 

 

