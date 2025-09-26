بايرن وكلاسيكو الاتحاد والنصر.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة نحو ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، حيث تقام مباراة الكلاسيكو بين فريقي الاتحاد والنصر في الجولة الرابعة من المسابقة.

ويتطلع النصر والاتحاد إلى مواصلة البداية اللافتة في دوري روشن للمحترفين بعد أن فاز كلاهما، فقط من بين أندية المسابقة، في 3 مباريات متتالية وتحقيق العلامة الكاملة في أولى جولات الموسم الجديد.

وفي الدوري الألماني، يفتتح بايرن ميونخ وفيردر بريمن منافسات الجولة الخامسة عندما يلتقيان على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، في حين تدور مباراة من الدوري الإماراتي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ ـ فيردر بريمن ـ الساعة 09.30 مساء ـ BEIN SPORTS 3



الدوري الإماراتي:

النصر ـ دبا الفجيرة ـ الساعة 7:15 مساءً ـ أبوظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1

الدوري السعودي:

الحزم ـ الأهلي ـ الساعة 06.35 مساء ـ قنوات ثمانية

ضمك ـ الاتفاق ـ الساعة 06.40 مساء ـ قنوات ثمانية

الاتحاد ـ النصر ـ الساعة 09.00 مساء ـ قنوات ثمانية