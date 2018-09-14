لاعب جزائري يفر من معسكر منتخب بلده في سلوفينيا (صور)

فر لاعب المنتخب الجزائري لكرة اليد، لزهر لعناني، من معسكر فريقه بسلوفينيا، ورفض العودة لبلاده احتجاجًا على ظروفه الاجتماعية.

وقالت مصادر مطلعة لـ”إرم نيوز”، إن “لزهر لعناني البالغ من العمر 18 عامًا، قرر الهروب إلى ألمانيا عبر المجر، رفقة لاعبين آخرين لكنهما تراجعا عن الخطوة”.

وأضافت المصادر أن “الاتحاد الجزائري لكرة اليد، رفض إعلان الخبر، ويجري اتصالات حثيثة لإعادته”.

ووصف مراقبون القضية بـ”الفضيحة المدوية” لاتحاد كرة اليد الجزائرية.

وينحدر لزهر لعناني من قرية “أولاد بوبكر” في بلدة بوثلجة بولاية الطارف شرقي الجزائر، ويعمل والده عامل بناء.

وحملت عائلة لزهر، البعثة الرياضة إلى سلوفينيا، المسؤولية عن أي خطر يصيب ابنها، بينما تباينت مواقف رفقاء اللاعب في نادي “بوثلجة” الرياضي، بين داعم للخطوة ومستهجن.

ويشكو لاعبو كرة اليد في الجزائر، من “ظروف قاسية”، دفعت كثيرين منهم للهروب إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.