حققت الدنمارك الميدالية الذهبية الثانية في منافسات كرة اليد للرجال في أولمبياد باريس بفوزها على ألمانيا 39-26 في المباراة النهائية ليعتزل أحد أعظم لاعبي اليد ميكيل هانسن وهو في حالة من السعادة بعد فوز بلاده باللقب اليوم الأحد.

ويعد هذا اللقب هو الثاني للدنمارك في آخر ثلاث مشاركات أولمبية لها، بعد خوضها النهائي الثالث، إذ سبق أن شاركت في نهائي ريو، وحققت لقبها الأول قبل مشاركتها في طوكيو وباريس.

ولم يظهر المنتخب الألماني، الذي أطاح بمنتخب فرنسا حامل اللقب من دور الثمانية، طوال المباراة وتراجع في النتيجة طوال المباراة عقب تعادله 1-1.

وتغلبت إسبانيا على سلوفينيا بنتيجة 23-22 في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية في وقت سابق من اليوم.