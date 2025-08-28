بعد فشل صفقة سافينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم منتخب هولندا

اتجهت أنظار إدارة توتنهام الإنجليزي إلى أحد نجوم منتخب هولندا من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وتعثرت مفاوضات توتنهام مع مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل استقطاب اللاعب البرازيلي سافينيو في الساعات القليلة الماضية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير عبر حسابه بمنصة إكس عن وصول اللاعب الهولندي تشافي سيمونز نجم لايبزيغ الألماني إلى العاصمة البريطانية لندن من أجل التفاوض مع فريقه الجديد.

وأوضح أن توتنهام كثف مفاوضاته مع اللاعب وناديه من أجل شراء عقده في الساعات الماضية.

وأشار إلى أن تشيلسي الإنجليزي مازالت لديه رغبة في ضم سيمونز منذ شهر يوليو الماضي ولكن توتنهام يبقى الأقوى في سباق التفاوض.

وكان سيمونز صاحب الـ 22 عاماً قد لعب مع فريق الناشئين بنادي برشلونة الإسباني قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2019.

وانتقل سيمونز إلى آيندهوفن الهولندي في صيف 2022 قبل العودة إلى باريس مجدداً ثم انضم إلى لايبزيغ في صيف 2023 معارا.

وشارك اللاعب الهولندي مع لايبزيغ خلال 76 مباراة وسجل 22 هدفاً وقدم 24 تمريرة حاسمة