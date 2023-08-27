دوناروما: مبابي سيبقى في باريس سان جيرمان بالتأكيد (فيديو)
زاد جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، التكهنات بشأن مصير زميله، كيليان مبابي، مهاجم الفريق، بعد تألقه في مواجهة لانس، مساء السبت، في الدوري الفرنسي.
وشهدت علاقة مبابي مع فريقه في الفترة السابقة توترا علنيا، بعد تصريحات اللاعب بشأن إدارة باريس، ولكن عاد اللاعب للظهور من جديد في الأسبوع الماضي، وشارك أمام تولوز في الدوري الفرنسي.
ورفض النجم الفرنسي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وقرر الرحيل بالمجان بنهاية الموسم، وهذا ما رفضته الإدارة وطلبت منه تجديد العقد، أو الموافقة على الرحيل بمقابل مالي في الصيف الحالي.
لكن، وفقا للعديد من التقارير، فإن الطرفين توصلا بعد ذلك إلى اتفاق قد يقضي بتجديد عقد مبابي مع ضمان انتقاله مقابل مبلغ مادي الصيف المقبل.
وسئل دوناروما عن إمكانية استمرار مبابي مع الفريق، ليوضح في تصريحات تلفزيونية: "أنا مسرور للغاية للعب بجواره في فريق واحد".
وأضاف: "نعم.. نعم.. نعم، مبابي سيبقى، بالتأكيد".
وسجل مبابي ثنائية في فوز فريقه على لانس 3-1 مساء السبت، لحساب ثالث جولات الدوري الفرنسي، وهو الهدف الثالث للنجم الفرنسي خلال الموسم الجديد.
وحظي كيليان باستقبال حار في أول مباراة له في ملعب فريقه "حديقة الأمراء" هذا الموسم.
ووصل مبابي لرقم قياسي بدخوله تاريخ النادي بالوصول إلى الهدف الـ 151 بقميص الفريق الباريسي.
وصعد سان جيرمان إلى المركز الرابع برصيد 5 نقاط متخلفًا بفارق نقطتين عن المتصدرين موناكو ومارسيليا.