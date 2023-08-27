دوناروما: مبابي سيبقى في باريس سان جيرمان بالتأكيد (فيديو)

زاد جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، التكهنات بشأن مصير زميله، كيليان مبابي، مهاجم الفريق، بعد تألقه في مواجهة لانس، مساء السبت، في الدوري الفرنسي.

وشهدت علاقة مبابي مع فريقه في الفترة السابقة توترا علنيا، بعد تصريحات اللاعب بشأن إدارة باريس، ولكن عاد اللاعب للظهور من جديد في الأسبوع الماضي، وشارك أمام تولوز في الدوري الفرنسي.