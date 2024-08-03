قاد النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي لفوز عريض على حساب منافسه تشيلسي بنتيجة 4-2 في مواجهة إنجليزية خالصة أقيمت فجر الأحد على ملعب "أوهايو ستاديوم" ضمن سلسلة كأس فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

تقدم هالاند في الدقيقة 4 من ضربة جزاء لصالح مانشستر سيتي، ثم أحرز الهدف الثاني بعدها بلحظات في الدقيقة 5.

وسجل أوسكار بوب الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 55، وأكمل هالاند الهاتريك في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وسجل تشيلسي هدفًا عن طريق لاعبه رحيم سترلينغ في الدقيقة 59، ثم أحرز هدفًا ثانيًا في الدقيقة 89 عن طريق توني مادويكي.

واستهل مانشستر سيتي سلسلة مبارياته في كأس فلوريدا بالخسارة أمام سيلتك الإسكتلندي بنتيجة 4-3 يوم 24 يوليو الماضي.

وخسر أيضًا السيتي أمام ميلان الإيطالي بنتيجة 2-3 يوم 28 يوليو الماضي، بينما خسر أمام برشلونة الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 1-4 بعد التعادل بنتيجة 2-2 يوم 31 يوليو الماضي.

ويستعد مانشستر سيتي لافتتاح موسمه الجديد بمواجهة جاره مانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية يوم السبت المقبل.

وتعادل تشيلسي في ودياته استعدادًا للموسم المقبل مع ريكسهام الويلزي بنتيجة 2-2 كما خسر أمام سيلتك بنتيجة 1-4 بينما فاز على كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة 3-0.