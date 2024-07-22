أعلنت البعثة الأمريكية اليوم الاثنين أن ليبرون جيمس بطل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أربع مرات سيحمل علم البلاد من الرجال خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس يوم الجمعة المقبل.

وسيشارك جيمس (39 عاما)، الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية مرتين، في رابع دورة الألعاب الأولمبية له.

وقال جيمس في بيان: "إنه شرف كبير أن أمثل الولايات المتحدة في هذا المحفل العالمي خاصة في لحظة يمكن أن تجمع العالم كله معا".

وأضاف: "بالنسبة لطفل ولد في أكرون، هذه المسؤولية تعني كل شيء ليس لي فقط، ولكن لعائلتي والأطفال جميعهم في مدينتي وزملائي بالفريق وزملائي في البعثة الأولمبية والعديد من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد أصحاب التطلعات الكبيرة.

وتابع: "الرياضة بإمكانها تجميعنا معا، وأنا فخور بأن أكون جزءا من هذه اللحظة المهمة".

وسيتم الإعلان غدا الثلاثاء عن اختيار رياضية أمريكية بجانبه تحمل العلم أيضا على مركب إلى جوار القوارب التي ستحمل جميع أفراد البعثات الأولمبية في نهر السين أمام 300 ألف متفرج.

وتم اختيار جيمس ونظيرته الرياضية لحمل العلم من خلال تصويت زملائهما في البعثة الأمريكية.