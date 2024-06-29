فرستابن يفوز بسباق السرعة في النمسا على حساب مكلارين

صمد ماكس فرستابن، سائق رد بول، أمام ضغط مكلارين ليفوز بسباق السرعة بجائزة النمسا الكبرى بعدما انطلق من المركز الأول، اليوم السبت، ليعزز صدارته للترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات برصيد 71 نقطة.

وحل الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثاني بفارق 4.6 ثانية خلف فرستابن، بينما جاء زميله في الفريق لاندو نوريس، وأقرب ملاحقي فرستابن في الترتيب العام، في المركز الثالث.

وتمكن نوريس من تجاوز فرستابن في المنعطف الثالث في اللفة الخامسة في السباق الذي امتد 23 لفة، لكنه تراجع للمركز الثالث في المنعطف الرابع.