بايرن ميونخ يرفع عرضه المالي لحسم صفقة لويس دياز

تحرك نادي بايرن ميونخ الألماني بعرض أخير لحسم صفقة اللاعب الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي.

ويرغب العملاق البافاري في تدعيم خط هجومه بصفقة دياز بعد إصابة جمال موسيالا في كأس العالم للأندية 2025.

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وبحسب تقرير نشره موقع "فوت ميركاتو"، فإن بايرن ميونخ أبدى رغبته بضم دياز بعرض جديد بعدما رفع المقابل المالي إلى 70 مليون يورو بجانب بعض الامتيازات المالية.

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ويرغب ليفربول في الحصول على 80 مليون يورو للاستغناء عن خدمات الجناح الأيسر الكولومبي.

وارتبط اسم لويس دياز باهتمام عدة أندية لضمه، أبرزها: برشلونة الإسباني، والنصر السعودي، ولكن اللاعب يتواجد، حالياً، برفقة فريقه ليفربول في جولته الآسيوية.

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وأبدى الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول ترحيبه برحيل الجناح الكولومبي للاستفادة مالياً من عائد بيعه، خاصة أنه لن يكون له دور فني كبير في ظل رغبة النادي في التعاقد مع الثنائي ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وهوغو إيكتيكي نجم آنتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان ليفربول قد أبرم عدة صفقات لتدعيم صفوفه، على رأسها: فلوريان فيرتز، وجيريمي فريمبونغ، ثنائي باير ليفركوزن الألماني.