المنقذ.. خطة فليك لإيقاف أخطر مهاجمي نيوكاسل

وزيرة خارجية السويد: الهجوم العسكري المكثف على غزة يفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا
كتب: نور الدين ميفراني
يواجه برشلونة خارج قواعده فريق نيوكاسل في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا في مباراة قوية يسعى خلالها الفريق الإسباني لبداية قوية.
ويعاني برشلونة من بعض الغيابات بسبب الإصابة أبرزها الإسباني غافي والهولندي فرانكي دي يونغ وقد يغيب أيضًا النجم الإسباني لامين يامال.
ويبحث المدرب الألماني عن حلول لمشاكل الفريق الدفاعية التي ظهرت في بعض مباريات هذا الموسم حيث تلقى 3 أهداف أمام ليفانتي، وأمام رايو فاليكانو هدف، وهما من الأندية الصغيرة.
ويشكل المهاجم الألماني نيك فولتمايد خطرًا حقيقيًّا على دفاع برشلونة لكونه طويل القامة (متر و88 سم)، وتألق سابقًا في الكرات الهوائية رفقة شتوتغارت ومنتخب ألمانيا كما سجل في أول ظهور له برفقة نيوكاسل في مرمى ولفرهامبتون.
ويفكر هانزي فليك في طريقة لإيقاف المهاجم الألماني الخطير في الكرات الهوائية ويسعى لاستغلال المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو ليكون المنقذ أمام نيوكاسل.
ويبلغ طول أراوخو مترًا و88 سم، وهو نفس طول المهاجم الألماني كما يتميز المدافع بقدرته على خوض الصراعات البدنية والصراعات الهوائية بشكل جيد.
ويسعى المدافع الأوروغوياني لاستغلال الفرصة واستعادة ثقة المدرب الألماني بعد أخطاء سابقة في المنافسات الأوروبية.