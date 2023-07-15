من هو الحارس الياباني زيون سوزوكي الذي يريد مانشستر يونايتد التعاقد معه؟

ويقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع الحارس الكاميروني آندريه أونانا من إنتر ميلان، وهو الحارس الذي حدده إيريك تين هاغ كبديل لدي خيا على المدى الطويل.

ووفقا لصحيفة "مترو" يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع حارس احتياطي مع الغموض حول مستقبل الثنائي هندرسون وهيتون.

ونقلت الصحيفة عن تقارير يابانية أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع زيون سوزوكي حارس مرمى أوراوا ريد دايموندز البالغ من العمر 20 عامًا، بعد أن تابع النادي الإنجليزي تقدم الشاب لسنوات.

لكن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قال إن مانشستر يونايتد لم يفتتح بعد محادثات مع أوراوا للتعاقد مع الحارس المولود في أمريكا؛ لأن النادي يركز على إتمام صفقة أونانا أولا.

وقالت "مترو" إن مانشستر يونايتد سيحتاج لدفع 5 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع سوزوكي، وأوضحت أن هذا الرقم قياسي للاعب ياباني، ليتجاوز مبلغ الـ4.5 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه سيلتيك للتعاقد مع كيوغو فوروهاشي عام 2021.