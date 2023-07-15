من هو الحارس الياباني زيون سوزوكي الذي يريد مانشستر يونايتد التعاقد معه؟
ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر يونايتد يعمل على ضم الحارس الياباني زيون سوزوكي هذا الصيف.
وأوضحت أن الحارس البالغ من العمر 20 عاما واحد من 3 خيارات أمام مانشستر يونايتد لتعزيز مركز الحارس الاحتياطي.
ولا يزال هناك الكثير من الغموض بشأن حراس مرمى مانشستر يونايتد، حيث غادر الإسباني ديفيد دي خيا ويتوقع أن ينضم دين هندرسون إلى نوتنغهام فورست في وقت لاحق من هذا الصيف بحسب صحيفة "مترو".
وعُرض على توم هيتون، حارس مانشستر يونايتد الانتقال إلى لوتون وإيفرتون هذا الصيف.
ويقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع الحارس الكاميروني آندريه أونانا من إنتر ميلان، وهو الحارس الذي حدده إيريك تين هاغ كبديل لدي خيا على المدى الطويل.
ووفقا لصحيفة "مترو" يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع حارس احتياطي مع الغموض حول مستقبل الثنائي هندرسون وهيتون.
ونقلت الصحيفة عن تقارير يابانية أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع زيون سوزوكي حارس مرمى أوراوا ريد دايموندز البالغ من العمر 20 عامًا، بعد أن تابع النادي الإنجليزي تقدم الشاب لسنوات.
لكن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قال إن مانشستر يونايتد لم يفتتح بعد محادثات مع أوراوا للتعاقد مع الحارس المولود في أمريكا؛ لأن النادي يركز على إتمام صفقة أونانا أولا.
وقالت "مترو" إن مانشستر يونايتد سيحتاج لدفع 5 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع سوزوكي، وأوضحت أن هذا الرقم قياسي للاعب ياباني، ليتجاوز مبلغ الـ4.5 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه سيلتيك للتعاقد مع كيوغو فوروهاشي عام 2021.
وبحسب موقع "transfermarkt" يرتبط سوزوكي بعقد مع أوراوا حتى 2024 وشارك مع الفريق في 29 مباراة تلقى فيها 25 هدفا وحافظ على نظافة الشباك مرتين.
وسبق أن تم ربط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش من دينامو زغرب، والذي لعب دور البطولة مع كرواتيا في كأس العالم 2022.
كما ارتبط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع جاستن بيجلو حارس فينورد الهولندي.
اتفاق نهائي
ويقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع الحارس الكاميروني آندري أونانا، وقال فابريزيو رومانو عبر تويتر: "لا توجد مشاكل جدية بشأن صفقة أونانا، مسألة وقت للحصول على التفاصيل النهائية، ثم وقت ختم الأوراق".
وأضاف: "تحدث مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يوم الجمعة ووافقا تقريبًا أيضًا على صفقة بقيمة 50 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت بقيمة 5 ملايين يورو".