رقم جنوني.. كم أنفق ليفربول في الميركاتو الأسطوري؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسمياً تعاقده مع اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك قادماً من نيوكاسل يونايتد في صفقة مدوية كلفت الريدز حوالي 130 مليون جنيه إسترليني حسب تقارير صحفية.

وأبرم ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي عدة صفقات رسمت الميركاتو الأسطوري الأغلى في تاريخ النادي.

كم أنفق ليفربول لضم صفقاته الجديدة؟

أنفق ليفربول ما يزيد عن 483 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أخبار الانتقالات.

وتعاقد ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع الألماني فلوريان فريتز قادماً من باير ليفركوزن مقابل 125 مليون يورو، والفرنسي هوغو إيكتيتي قادما من آنتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 95 مليون يورو.

ودفع ليفربول 40 مليون يورو من أجل استقدام الهولندي جيريمي فريمبونغ لاعب باير ليفركوزن الألماني والمجري ميلوش كركيز من بورنموث الإنجليزي مقابل 47 مليون يورو.

وتعاقد فريق المدرب الهولندي أرني سلوت مع المدافع الإيطالي جيوفاني ليوني من بارما مقابل 31 مليون يورو بجانب الحارس المجري أرمين بيتشي من أكاديمية بوشكاش مقابل 1.78 مليون يورو والحارس جيورجي مامارداشفيلي عائداً من الإعارة إلى فالنسيا الإسباني.

ورغم فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي لكن المدرب سلوت يرغب في تجديد دماء الفريق والسيطرة على المنافسات المحلية والبحث عن لقب دوري أبطال أوروبا.

رحيل بعض النجوم

وفي المقابل، جنى ليفربول ما يزيد عن 219 مليون يورو من وراء بيع بعض لاعبيه على رأسهم الجناح الكولومبي لويس دياز الذي انضم إلى بايرن ميونخ الألماني مقابل 70 مليون يورو.

ورحل الأوروغوياني داروين نونيز إلى الهلال السعودي مقابل 53 مليون يورو بجانب انتقال هارفي إليوت إلى أستون فيلا الإنجليزي معاراً مع بند أحقية الشراء مقابل 40 مليون يورو.