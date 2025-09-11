لقطة لرياض محرز أثناء مباراة غينيا تفجر غضب الجمهور الجزائري (فيديو)

فجرت لقطة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي للنجم الجزائري رياض محرز في مباراة منتخب بلاده أمام غينيا ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026 غضب الجمهور بشكل كبير.

وتعالت الانتقادات في صفوف الجماهير الجزائرية إثر المستويات المتراجعة التي قدمها "الخضر" في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وطالت هذه الانتقادات بشكل خاص عدة نجوم، من بينهم رياض محرز وسعيد بن رحمة ومحمد أمين توغاي.

وحصل المنتخب الجزائري على 4 نقاط فقط من المواجهتين اللتين خاضهما تباعا أمام بوتسوانا 1-3 وغينيا 0-0، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب الجزائر مجموعته برصيد 19 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط على أول ملاحقيه أوغندا.

وفشل منتخب "محاربي الصحراء" في حسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في أمريكا الشمالية، ويحتاج لحصد 3 نقاط على الأقل في مواجهتيه القادمتين أمام الصومال وأوغندا من أجل الترشح رسميا للمسابقة العالمية.

وأظهرت اللقطة المتداولة، رياض محرز وهو خارج الخطوط ويطالب اللاعبين بالهدوء وعدم الاندفاع للهجوم، كما بدا غاضبا من إحدى الهجمات على فريقه، وهو الأمر الذي أغضب الجماهير التي كانت ترى أن اللقاء فرصة قوية لحسم بطاقة التأهل إلى المونديال دون الانتظار للمباريات المقبلة.

ويتطلع منتخب الجزائر للوصول إلى مونديال 2026، بعد أن غاب عن النسختين الأخيرتين اللتين احتضنتهما روسيا وقطر على الترتيب.