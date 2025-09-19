تريزيغيه يعتذر لجمهور الأهلي بعد هتافهم ضده (فيديو)

هتفت جماهير الأهلي بشدة ضد لاعبها محمود حسن تريزيغيه، قبيل انطلاق مباراة الفريق أمام سيراميكا بالدوري المصري.

أخبار ذات علاقة بسبب "الإشارة".. الأهلي المصري يعاقب تريزيغيه

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، بالجولة السابعة للبطولة المصرية، وسط نتائج سيئة للفريق الأحمر.

وقبل المباراة يحتل الأهلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط، في أسوأ انطلاقة للفريق لأحمر.

أخبار ذات علاقة أغلقوا أفواهكم.. احتفال غاضب من تريزيغيه بعد أول هدف مع الأهلي (فيديو)

تريزيغيه محور الجدل

كان محمود حسن تريزيغيه، محور جدل كبير بين جماهير الأهلي، بسبب ما بدر منه خلال الجولة الماضية أمام إنبي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأحرز تريزيغيه الهدف الأول للأهلي، ثم نظر للمدرجات، وأشار بعلامة "السكوت"، وهي الإشارة التي تم تفسيرها بأنها موجهة للجماهير التي انتقدت أداءه منذ انضمامه للفريق.

وقبيل انطلاق مباراة الأهلي ضد سيراميكا وجهت جماهير الأهلي سهام غضبها تجاه اللاعب وهتفت قائلة: "يا تريزيغيه ارفع ايدك النادي الأهلي هو سيدك".

وفورا اصطحب وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي اللاعب وتوجه به نحو الجمهور وبادلهم التحية في مشهد يشبه الاعتذار.