فابرزيو رومانو يصدم جمهور النصر السعودي

وجّه الإعلامي الرياضي فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، صدمة قوية إلى جمهور النصر السعودي، بعد التقارير التي ربطت ناديهم بالاقتراب من التعاقد مع برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت صحيفة "ABola" البرتغالية ذكرت مؤخرًا، أن جورجي جيسوس، مدرب النصر الجديد، قام بمحاولة لضم مواطنه، وذلك باتصال غير رسمي لجس النبض ومعرفة رأيه في فكرة الاحتراف بالدوري السعودي.

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استخدم النصر ورقة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، ناهيك عن المدرب جيسوس، لأجل إقناع برونو قبل المرور إلى الاتصالات الرسمية.

ولم تكشف الصحيفة عن رد فعل برونو فيرنانديز تجاه الأمر، ولكنها أكدت أن المال لن يكون عائقًا أمام النصر لإتمام الصفقة.

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وكان النصر ضم مؤخرًا مواطنه البرتغالي الآخر جواو فيليكس، من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وقال رومانو في فيديو عبر قناته على منصة "يوتيوب": "وفقًا لمعلوماتي، لا يوجد أي شيء على الإطلاق بين النصر وبرونو فيرنانديز، لا يوجد عرض مقدم لمانشستر يونايتد، ولا عرض لبرونو، ولا مفاوضات جارية، ولا محادثات".

وأضاف: "لست على علم بأي اجتماعات، هناك من قال إن اجتماعًا جرى بين مسؤولي النصر ووكيل برونو فيرنانديز، لكن حقيقة أنا لا أعلم شيئًا عن ذلك، وبالتالي الوضع هادئ تمامًا حول برونو".

وشدد: "برونو يركز حاليًّا على مانشستر يونايتد، وذلك بعد أن رفض عرضًا من الهلال في شهر يونيو الماضي".

وكان لاعب الوسط، رفض عرضًا ضخمًا من الهلال السعودي، براتب سنوي يصل إلى 70 مليون يورو، وهو ما كان مؤشرًا واضحًا حول رؤية برونو لمستقبله، حتى مونديال 2026 على الأقل.

وفي الموسم المنصرم، أسهم برونو في تسجيل 39 هدفًا للشياطين الحمر بمختلف المسابقات.