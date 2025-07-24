طُرد من قاعة المشاهير.. 10 فضائح دمّرت مسيرة هوجان

ترك أسطورة المصارعة العالمية، هالك هوجان، "إرثا" من الفضائح، تمت إعادة نشرها بعد وفاته.

وتوفي، اليوم الخميس، هالك هوجان عن عمر يناهز 71 عامًا، إثر نوبة قلبية تعرض لها في منزله بالولايات المتحدة الأمريكية.

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فضائح بالجملة

1/ تعرض تيري بوليا، المعروف باسم هوجان، أسطورة المصارعة العالمية، لموقف مثير للجدل عام 2006 عندما أقام علاقة مع هيذر كليم، زوجة صديقه آنذاك بوبا "ذا لوف سبونج" كليم، في منزل الأخير.

ودون علم هوجان، تم تسجيل الحادث سرًا بواسطة كاميرا في الغرفة.

وفي عام 2012، نشرت شركة "جاوكر ميديا" مقتطفًا قصيرًا (حوالي 9 ثوانٍ من محتوى صريح) مصحوب بتعليق، مدعية أن الموضوع يستحق النشر الإخباري.

أكد هوجان أنه لم يكن على علم بالتسجيل، وشهد أثناء المحاكمة أن "حدسه كان ينبهه بأن الأمر خاطئ"، خاصة بعد أن طمأنه كليم بأنه لن يتم تسجيله، لكنه اكتشف لاحقًا أن العكس هو ما حدث.

وبسبب هذه القضية تم طرده من قاعة المشاهير في WWE.

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2/ أكاذيب حول عقد تسويق لجورج فورمان

ادعى هوجان أنه فوّت مكالمة مهمة لصالح جورج فورمان لإبرام عقد تسويق، بينما أكد جورج فورمان الحصول على الصفقة دون أي مشاركة من هوجان.

3/ إهانة ميك فولي دون سبب

انتقد هوجان فولي بسبب أسلوبه الخطير في الحلبة، قائلًا إنه "دعّر جسده" بدلًا من الاهتمام بلياقته مثلما يفعل هو. اعتذر لاحقًا بعد ردود الفعل الغاضبة.

4/ إصابة غامضة قبل "راسلمينيا 9"

أصيب هوجان بكدمة غامضة قبل الحدث، وقال إنها بسبب حادث جت سكي، بينما تشيع إشاعات عن مشاجرة مع راندي سافاج.

5/ ابتعاد ابنته بروك هوجان عنه

قررت بروك، الابنة الوحيدة في العائلة التي تجنبت الفضائح، الابتعاد عن والدها بسبب تأثيره السلبي في سمعتها.

6/ تدمير سمعة شركة TNA

بعد انضمامه إليها، أساء هوجان للجماهير وانتقد تاريخ الشركة، مما تسبب بتراجعها.

7/ أكاذيب عن انضمامه لفرقة "ميتاليكا"

زعم هوجان أنه تلقى دعوة للعزف مع فرقة “ميتاليكا”، لكن أعضاء الفرقة نفوا تمامًا هذا الادعاء ووصفوه بالكاذب.

8/ اتهام ذا أندرتيكر بإصابته عمدًا

بعد نزالهما في عام 1991، اتهم هوجان خصمه ذا أندرتيكر في التسبّب بإصابة له خلال تنفيذ حركة تومبستون، ما جعل الأندرتيكر يشعر بالقلق على مستقبله المهني.

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9/ طلاقه المثير من زوجته ليندا

اتهمت ليندا هوجان بالخيانة، بينما نشر هو تفاصيل شخصية لتشويه سمعتها.

10/ اعترافه بتعاطي المنشطات

خلال محاكمة المنشطات في التسعينيات، أنكر هوجان في البداية، قبل أن يعترف باستخدامها دون ضغط مباشر من فينس مكمان.