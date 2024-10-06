الاحتجاج الأغرب.. فريق جزائري يترك قمصانه على أرض الملعب (صورة)

شهدت مباراة اتحاد العاصمة أمام مولودية البيض في الدوري الجزائري، يوم الأحد، أغرب اعتراض في ملاعب كرة القدم.

وتقدم اتحاد العاصمة لصدارة الدوري الجزائري لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مولودية البيض المتعثر.

وعقب نهاية المباراة، ترك لاعبو فريق مولودية البيض قمصانهم على أرضية ملعب ملعب نيلسون مانديلا، احتجاجًا على الوضعية الصعبة التي يعيشها النادي.

ويبحث فريق مولودية البيض عن عقد رعاية، خاصة أنه الفريق الوحيد في البطولة الجزائرية الذي خسر في كل مبارياته التي لعبها.

وبالعودة إلى المباراة، فقد سجل حسام الدين غشة هدف الفوز لاتحاد العاصمة في الدقيقة 31، بعدها أهدر زميله وال موسى ركلة جزاء بعد 26 دقيقة من اللعب.

ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 7 نقاط، متقدمًا بفارق نقطة على شبيبة القبائل وأولمبي أقبو.

وظل مولودية البيض متذيلًا للترتيب بلا أي نقطة.