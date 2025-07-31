هل يؤثر تألق "يامال ليفربول" في صفقة إيزاك؟

كتب – نور الدين ميفراني

يواصل ليفربول استعداداته للموسم المقبل من خلال لقاءات ودية في شرق آسيا، وفي الوقت ذاته تعمل الإدارة على تعزيز صفوف الفريق وقد تتجاوز قيمة التعاقدات 300 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الحالية.

لكن ما يثير الانتباه والإعجاب حاليًّا هو لاعب شاب بالفريق الإنجليزي يبلغ من العمر 16 عامًا، وهو المهاجم ريو نغوموها ذو الأصول النيجيرية، والذي تألق في اللقاءات الودية، وخصوصًا اللقاء الثاني أمام يوكوهاما الياباني، حيث سجل هدفًا من مجهود فردي رائع خلال فوز ليفربول 3-1، لدرجة أن البعض أطلق عليه لقب "لامين يامال الجديد"، نسبة إلى نجم برشلونة الشاب المتألق بشدة الفترة الماضية.

واستقدم ليفربول ريو نغوموها الصيف الماضي من تشيلسي، وشارك برفقة فريق تحت 19 عامًا وفي دوري أبطال أوروبا للشباب وأصبح أصغر لاعب يشارك برفقة الفريق الأول لليفربول في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث شارك في فوز الفريق على أكينغتون ستانلي 4-0.

ورغم أن ليفربول ما زال يحاول ضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد في صفقة قد تكلف الفريق حوالي 170 مليون يورو، لكن تألق النجم الإنجليزي الشاب ريو نغوموها قد يدفع المدرب آرني سلوت للاهتمام باللاعب لكونه يعتبر أبرز موهبة إنجليزية واعدة في الوقت الحالي، ويمثل خير تعويض لرحيل الكولومبي لويس دياز نحو بايرن ميونخ.

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ويحتاج المدرب الهولندي لمنح النجم الشاب فرصة اللعب في مركزه كمهاجم على الجناح الأيسر بعد رحيل لويس دياز، حيث يملك سلوت في المركز ذاته، كودي جاكبو، وأيضًا بإمكانه إشراك الوافد الجديد الفرنسي هوغو إيكيتيتي في حال التعاقد مع ألكسندر إيزاك.

وقد تؤثر صفقة إيزاك في مستقبل النجم الإنجليزي الواعد وفرصه في اللعب، وهو ما يجعل المدرب الهولندي آرني سلوت وإدارة ليفربول تفكر كثيرًا في مستقبل صفقة اللاعب السويدي من أجل مصلحة الموهبة الجديدة.

وحاول سلوت أن يقلل من الإشادات الكبيرة بريو نغوموها وحده وأشاد بكل النجوم الشباب، وقال: "أظهر ريو قدراته مجددًا، وهذا أمر جيد لنا، فنحن نمتلك العديد من اللاعبين المتميزين، لكن وجود لاعبين متميزين من ناشئي فرق الشباب دائمًا ما يكون مفيدًا، ويمنح الفريق طاقةً كبيرة".

وأضاف: "من الجميل دائمًا رؤية لاعبين شباب في سن 16 و17 و18 سنة يُحدِثون تأثيرا في المباريات، أن يكون عمرك 16 عاما وتستطيع التأثير في مجريات المباراة مثله، فهذا يستحق الإشادة".

وشدد سلوت :"لكن لم يكن ريو اللاعب الوحيد الذي سجل من مقاعد البدلاء، حيث سجل تري نيوني، وهو أيضًا لاعب شاب، هدفًا".