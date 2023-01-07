الفيفا يطبق سقفا لرسوم وكلاء اللاعبين ضمن تغييرات جذرية لقواعد الانتقالات

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الجمعة، إنه سيُدخل تغييرات واسعة النطاق، الأسبوع المقبل، على القواعد المتعلقة بعمل وكلاء اللاعبين، بما في ذلك تحديد سقف لعمولات الانتقالات التي يحصلون عليها مع عمل اختبار لهم.

وبعد الموافقة على التغييرات المتفق عليها في اجتماع مجلس الفيفا الذي أُقيم في الدوحة في قطر، فإن وكلاء اللاعبين سيحصلون على عمولة بنسبة 3 % كحد أقصى في أي صفقة ستتجاوز 200 ألف دولار، و5% في أي صفقة تقل عن 200 ألف دولار.