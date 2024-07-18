اتخذ الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، قرارا رسميا بإقالة وكيل وزارة الرياضة خوليو غارو، بعد مطالبته ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأول، بالاعتذار عن الفيديو الذي ظهر فيه زملاؤه وهم يقدمون أغنية وصفت بالعنصرية ضد لاعبي فرنسا بعد الفوز ببطولة كوبا أمريكا.

وانتقد رئيس الأرجنتين، وكيل وزارة الرياضة، خوليو غارو، بعد أن طلب في مقابلة ميسي الظهور كقائد لفريق كرة القدم للاعتذار عن الهتافات العنصرية من لاعبي التانغو.

وقال مكتب رئيس الأرجنتين في بيان رسمي نشر على حسابه بمنصة "إكس": "يفيد مكتب الرئيس أنه لا يمكن لأي حكومة أن تقول ما يجب التعليق عليه، أو ما يجب التفكير فيه أو ما يجب القيام به للمنتخب الأرجنتيني، بطل العالم وبطل كوبا أمريكا مرتين، أو لأي مواطن آخر".

وأضاف البيان: "لهذا السبب، لم يعد خوليو غارو وكيل وزارة الرياضة في البلاد".

كما عبّرت فيكتوريا فيلارويل، نائبة الرئيس الأرجنتيني، عن موقفها ودعمت إنزو فرنانديز، قائلة، عبر حسابه على منصة "إكس": "الأرجنتين دولة ذات سيادة وحرة، لم يكن لدينا أبداً مستعمرات أو مواطنين من الدرجة الثانية، لم نفرض أبدًا أسلوب حياتنا على أحد، لكننا لن نتسامح أيضًا مع أن يفعلوا ذلك بنا، لن ترهبنا أي دولة استعمارية من أجل أغنية أو لقول الحقائق التي لا يريدون الاعتراف بها، كفى تظاهراً بالسخط أيها المنافقون، إنزو، أنا أدعمك، شكراً لك يا ميسي، شكراً لك على كل شيء، أيها الأرجنتينيون، ارفعوا رؤوسكم عالياً دائماً، تحيا الأرجنتين".

وكان غارو تراجع عن تصريحاته في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس" ينفي به طلبه من ميسي الاعتذار نهائيًا، قائلا: "أنكر بشكل قاطع أنني طلبت من ميسي الاعتذار، سيكون ذلك قلة احترام لشخص يشرفنا دائماً بصفاته الإنسانية والرياضية".

ويحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر أعضاء منتخب الأرجنتين وهم يرددون أغاني معادية للاعبي فرنسا الأمر الذي وصفه الاتحاد الفرنسي للعبة بأنه "عنصري وتمييزي".

وقال الاتحاد الفرنسي للعبة، إنه سيتقدم بشكوى إلى "فيفا" بشأن الفيديو الذي أظهر احتفال لاعبي الأرجنتين بالفوز بكأس كوبا أمريكا بالهتاف ضد كيليان مبابي مهاجم فرنسا.

وقال متحدث باسم الفيفا في بيان: "الفيفا على علم بمقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي ويتم التحقيق في الحادث.

"يدين الفيفا بشدة أي شكل من أشكال التمييز من قبل أي شخص بمن في ذلك اللاعبون والمشجعون والمسؤولون".

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واعتذر إنزو فرنانديز، نجم الأرجنتيني وتشيلسي، في وقت لاحق عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إنه كان "تحت تأثير نشوة الاحتفالات".

وفازت الأرجنتين 1-صفر على كولومبيا، فجر الاثنين الماضي، لتحصد كوبا أمريكا للمرة 16 لتنفرد بالرقم القياسي للتتويج باللقب.