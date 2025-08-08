400 مليون يورو.. تعليق ناري بعد حسم النصر صفقة إينيغو مارتينيز

فجّر نادي النصر السعودي واحدة من مفاجآت الميركاتو بتوصله لاتفاق لضم إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة الإسباني لتدعيم خط دفاعه.

ويستعد النصر لتدعيم دفاعه بصفقة اللاعب الإسباني المخضرم صاحب الـ 34 عاماً تعويضاً لرحيل مواطنه إيمريك لابورت الذي يتفاوض، حالياً، على انتقاله إلى فريق آخر قبل غلق باب الانتقالات.

وتفاعل الإعلامي عبد الرحمن الجماز مع أنباء التعاقد مع مارتينيز مجاناً بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وقال الجماز عبر حسابه على منصة إن عقد مارتينيز مع برشلونة قبل نهايته شمل بنداً جزائياً يسمح له بكسر التعاقد مقابل 400 مليون يورو.

وانضم مارتينيز إلى برشلونة في صيف 2023 قادماً من أتلتيك بلباو الإسباني في صفقة مميزة لتدعيم خط دفاع الفريق الكتالوني، كما سبق للاعب الدفاع عن ألوان ريال سوسييداد الإسباني.

وخاض مارتينيز 71 مباراة تحت شعار برشلونة، وتألق بصورة لافتة خاصة في الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ولعب مارتينيز 21 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني خلال مشواره بخلاف كونه لاعباً سابقاً مع منتخب الشباب الإسباني الذي توج ببطولة أوروبا العام 2013.