كشفت تقارير صحفية أن سلمان الفرج، نجم الهلال السابق، حسم موقفه من الانضمام لفريقه الجديد في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان الفرج، قد رحل عن صفوف الهلال، بعد 17 عاما، بقرار من البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق؛ بسبب عدم الحاجة إلى خدماته خلال الموسم المقبل.

ودخل قائد "الزعيم" السابق خلال الأيام الماضية في مفاوضات مع عدة أندية من بينها الأهلي والشباب ونيوم.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "الفرج حسم موقفه، ووقع على عقود انضمامه لنادي نيوم لمدة موسمين مقبلين".

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" سابقا أن سلمان الفرج سيصبح أغلى صفقة في تاريخ دوري الدرجة الأولى السعودي بتعاقده مع نيوم؛ إذ سيحصل النجم الدولي على عقد مغرٍ جداً قياساً بسنين عمره الـ34.

وصنع الفرج مسيرة تاريخية، زاخرة بالإنجازات مع نادي الهلال الذي تدرج في فئاته السنية قبل أكثر من 17 عامًا، حيث توج برفقته بثمانية ألقاب دوري.

وعزز نادي نيوم صفوفه بعدة صفقات قوية في الصيف الجاري، وهم أحمد حجازي، والبرازيلي رومارينيو، والغيني ألفا سيميدو، والسنغالي مباي دياني، وإسلام هوساوي، وعبد الملك العييري، ومصطفى ملائكة، وسامي الخلف، وعباس الحسن، وفهد الحربي، ورياض شراحيلي، بخلاف المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا.