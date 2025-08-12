ناد كبير في يلو يطلب التعاقد مع نجم النصر السعودي

أفادت تقارير إخبارية قريبة من الدوري السعودي للمحترفين، بأن نادي الدرعية، الناشط في دوري الدرجة الأولى (يلو) يستهدف التعاقد مع أحد نجوم نادي النصر خلال الفترة الحالية.

ووفقًا للمصادر ذاتها، طلب نادي الدرعية من النصر الحصول على توقيع لاعبه سلطان الغنام قبل بداية موسم 2025 ـ 2026.

وفي الوقت الذي بدأ النصر تحركاته في الميركاتو الصيفي الجاري، لتدعيم الجهة اليمني لخط الدفاع والعثور على منافس لسلطان الغنام، قالت مصادر إخبارية إن نادي الدرعية يسعى بشكل جدي للتعاقد مع الغنام.

ولم يردّ النصر على طلب نادي الدرعية، لكن بعض التقارير تستبعد مغادرة المدافع البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يرتبط مع النصر بعقد حتى الـ30 من يونيو 2028.

وانتقل سلطان الغنام إلى النصر في بداية موسم 2018 ـ 2019 قادمًا من نادي الفيصلي وخاض خلال الموسم الماضي 27 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين أحرز خلالها هدفين وصنع هدفًا واحدًا.

وأسهم اللاعب في وصول فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة والحلول في المركز الثالث من الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2024 ـ 2025.

وفي مقابل الأخبار الرائجة عن رحيل سلطان الغنام عن النصر، عزز فريق المدرب جورج جيسوس رصيده للموسم الجديد ببضع صفقات من بينها على الخصوص الجناح البرتغالي جواو فيليكس والمدافع الإسباني لنادي برشلونة إينيغو مارتينيز.

ويستعد النصر للمشاركة في منافسات كأس السوبر السعودي بداية من يوم الـ19 من أغسطس الجاري حيث يلاقي في نصف النهائي نادي الاتحاد، بطل الثنائية الموسم الماضي.