تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس حتى يوم 11 أغسطس المقبل.

وتشهد منافسات كرة القدم للرجال مشاركة 16 منتخباً بينها 3 منتخبات عربية وهي المغرب ومصر والعراق.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، بينما يصعد المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية.

وتشهد منافسات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات مواجهة مثيرة بين المنتخب المغربي ومنافسه الأرجنتين ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتي تشهد اختبارًا مهمًا للمنتخب العراقي ضد أوكرانيا.

ويفتتح منتخب مصر مشواره بالمجموعة الثالثة ضد جمهورية الدومينيكان كما يلتقي منتخب إسبانيا منافسه أوزبكستان.

ويلعب المنتخب الفرنسي صاحب الضيافة بقيادة مدربه تييري هنري ضد الولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة الأولى، بينما يلتقي منتخب غينيا منافسه نيوزيلندا.

وتشهد المجموعة الرابعة مواجهة بين اليابان وباراغواي بجانب لقاء يجمع بين إسرائيل ومالي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

أولمبياد باريس:

الأرجنتين والمغرب – 4:00 مساءً – BEIN SPORTS1

مصر والدومينيكان – 6:00 مساءً – BEIN SPORTS1

العراق وأوكرانيا – 8:00 مساءً - BEIN SPORTS1