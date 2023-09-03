نجوم بدون نادٍ رغم انتهاء الميركاتو في أوروبا

انتهى سوق الانتقالات الصيفي في الدوريات الخمسة الكبرى يوم الجمعة 1 سبتمبر، لكن هناك عددا من اللاعبين المميزين لا يزالون بلا أندية.

وأبرمت عدة أندية صفقات مهمة في الساعات الأخيرة من السوق الصيفي، لعل أبرزها برشلونة الذي ضم جواو كانسيلو وجواو فيليكس، ومانشستر يونايتد الذي ضم سفيان أمرابط.

وفيما يلي أبرز النجوم الذين لا يرتبطون بأي نادٍ بعد نهاية السوق الصيفي:

ديفيد دي خيا

رحل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عن مانشستر يونايتد، بعد مسيرة طويلة في أولد ترافورد استمرت 12 موسما.

وفضّل إيريك تين هاغ التعاقد مع الحارس الكاميروني أندري أونانا على التجديد لدي خيا؛ بسبب راتبه المرتفع وطريقه لعبه.

وارتبط دي خيا بالانضمام لريال مدريد بعد إصابة الحارس الكرواتي تيبو كورتوا، لكن ريال مدريد فضل ضم كيبا أريزابالاغا من تشيلسي.

والآن لا يلعب دي خيا لأي نادٍ.