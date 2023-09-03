نجوم بدون نادٍ رغم انتهاء الميركاتو في أوروبا
انتهى سوق الانتقالات الصيفي في الدوريات الخمسة الكبرى يوم الجمعة 1 سبتمبر، لكن هناك عددا من اللاعبين المميزين لا يزالون بلا أندية.
وأبرمت عدة أندية صفقات مهمة في الساعات الأخيرة من السوق الصيفي، لعل أبرزها برشلونة الذي ضم جواو كانسيلو وجواو فيليكس، ومانشستر يونايتد الذي ضم سفيان أمرابط.
وفيما يلي أبرز النجوم الذين لا يرتبطون بأي نادٍ بعد نهاية السوق الصيفي:
ديفيد دي خيا
رحل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عن مانشستر يونايتد، بعد مسيرة طويلة في أولد ترافورد استمرت 12 موسما.
وفضّل إيريك تين هاغ التعاقد مع الحارس الكاميروني أندري أونانا على التجديد لدي خيا؛ بسبب راتبه المرتفع وطريقه لعبه.
وارتبط دي خيا بالانضمام لريال مدريد بعد إصابة الحارس الكرواتي تيبو كورتوا، لكن ريال مدريد فضل ضم كيبا أريزابالاغا من تشيلسي.
والآن لا يلعب دي خيا لأي نادٍ.
سيرجيو راموس
انتهى عقد المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو الماضي.
وارتبط راموس بالانتقال إلى الدوري السعودي والأمريكي، وحتى ريال مدريد لتعويض المصاب إيدير ميليتاو.
وأخيرا ارتبط راموس بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، لكن صحيفة "ماركا" ذكرت أن راموس أقرب من أي وقت مضى لتحقيق حلمه بعودته إلى إشبيلية في صفقة انتقال حر.
إدين هازارد
فسخ ريال مدريد عقد البلجيكي إدين هازارد قبل نهاية الموسم الماضي، بعد سنوات مخيبة للآمال قضى فيها هازارد أغلب الوقت مصابا.
ومنذ ذلك الحين، ارتبط هازارد بالانتقال للدوري السعودي أو العودة لتشيلسي الذي حقق معه أرقاما مميزة.
ومؤخرا، ارتبط هازارد بالتوقيع لرويال أنتويرب الذي سيلاقي برشلونة في دوري أبطال أوروبا، لكن لم يتم حسم أي شي رسمي، والاحتمال الآخر هو اعتزال اللاعب.
خيسي رودريغيز
لا يرتبط الإسباني خيسي رودريغيز بأي ناد، بعدما تنقل بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان ولاس بالماس وسبورتينغ لشبونة وأنقرة غوجو وسامبدوريا.
ورحل خيسي رودريغيز عن سامبدوريا في فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يوقع لأي ناد.
أليكس فيدال
لا يرتبط أليكس فيدال لاعب برشلونة وإشبيلية الأسبق بأي فريق منذ هبوط إسبانيول لدوري الدرجة الثانية الإسباني، وقالت صحيفة "ماركا" إن أي ناد لم يطلب التعاقد مع اللاعب.
جيسي لينغارد
بعد عدة انتقالات بنظام الإعارة، استقرت جيسي لينغارد في نوتنغهام فورست الذي لعب له موسما واحدا فقط، لكن اللاعب لا يرتبط حاليا بأي ناد.
وارتبط لينغارد بالانتقال للدوري السعودي، لكن لم يحدث أي شيء رسمي، علما أن السوق السعودي مفتوح حتى الخميس المقبل.
جيروم بواتينغ
بعد موسمين من الانتقال إلى ليون الفرنسي، عقب مسيرة ناجحة مع بايرن ميونخ، يجد الدولي الألماني السابق نفسه حرا.
ولعب جيروم موسمين مع ليون لكن حاليا لا يرتبط بأي فريق، ويبدو أنه سيعتزل بعدما أثرت الإصابات على مستواه.