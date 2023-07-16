عمر السومة خارج قائمة الأهلي السعودي في معسكر النمسا
شهدت القائمة التي أعلنها النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد، والمغادرة إلى النمسا لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للموسم الجديد لدوري روشن، عدم تواجد اسم السوري عمر السومة، مهاجم الفريق.
كما شهدت القائمة استبعاد الحارس ياسر المسيليم.
وذكرت تقارير مؤخرا أن السومة قريب من الانضمام للنادي العربي القطري، بشكل نهائي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.
وكانت إدارة "الراقي" وافقت على إعارة السومة إلى العربي القطري، الموسم الماضي، وذلك بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو الدرجة الأولى، قبل أن يعود اللاعب للانتظام في تدريبات الأهلي، ولكن يبدو أن استبعاده من القائمة الخاصة بمعسكر الفريق مرتبط بإجرائه إنهاء انتقاله لناديه الجديد.
ولم يعلن النادي السعودي، حتى الآن، الأسباب الرسمية وراء هذا الاستبعاد.
وقاد "السومة" فريق العربي إلى التتويج ببطولة كأس أمير قطر في الموسم الماضي وذلك بعد الفوز على نظيره السد.
كما شارك "السومة" مع العربي في 20 مباراة خلال بطولة الدوري القطري الموسم الماضي، تمكن فيها من تسجيل 19 هدفا، كما صنع 4.
ويبدأ فريق الأهلي معسكره الإعدادي في النمسا لمدة 20 يوماً، ويتخلله برنامج تدريبي لياقي وبدني وفني مع خوض الفريق عدداً من المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد.
ومن المنتظر أن يعلن الأهلي قريبا هوية المدرب الجديد، الذي سيخلف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
وعزز "الراقي" صفوفه بالتعاقد مع النجم البرازيلي فيرمينيو، والحارس السنغالي ميندي، والثلاثي المحلي عبدالله عطيف، وسميحان النابت، وفهد الرشيدي.