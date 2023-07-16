عمر السومة خارج قائمة الأهلي السعودي في معسكر النمسا

وكانت إدارة "الراقي" وافقت على إعارة السومة إلى العربي القطري، الموسم الماضي، وذلك بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو الدرجة الأولى، قبل أن يعود اللاعب للانتظام في تدريبات الأهلي، ولكن يبدو أن استبعاده من القائمة الخاصة بمعسكر الفريق مرتبط بإجرائه إنهاء انتقاله لناديه الجديد.

ولم يعلن النادي السعودي، حتى الآن، الأسباب الرسمية وراء هذا الاستبعاد.

وقاد "السومة" فريق العربي إلى التتويج ببطولة كأس أمير قطر في الموسم الماضي وذلك بعد الفوز على نظيره السد.