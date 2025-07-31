محمد صلاح يفاجئ كريستيانو رونالدو وميسي

أدلى النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي وليفربول باعترافات مثيرة تكشف لأول مرة وذلك في مقابلة مع شبكة "إي أس بي أن" (ESPN)، مؤكدا موقفه من عدم تتويجه بالكرة الذهبية رغم تألقه في أعوام سابقة.

وخلال المقابلة الصحفية، اختار محمد صلاح، إجابة عن سؤال وجّه إليه، 5 نجوم يكونون فريق أحلامه (تشكيلة مختصرة) مشيرا إلى أنه سيختار كلا من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ضمن تشكيلة أحلامه.

وقال صلاح: "سأختار تشكيلة تتكون من محمد صلاح ـ كريستيانو رونالدو ـ ليونيل ـ زين الدين زيدان ـ رونالدو نازاريو داليما، لكن هذا الفريق الخماسي سيخسر بالتأكيد، لسبب رئيسي واحد: لا توجد مراكز محددة لكل لاعب على الميدان".

أخبار ذات علاقة 5 نجوم يزلزلون عرش محمد صلاح

وقال أسطورة ليفربول الذي قاد فريقه للتتويج الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي للمرة الثاني في 5 سنوات: "حسنًا، سنخسر بالتأكيد، أنا، زيدان، كريستيانو، ميسي، الظاهرة رونالدو، الفريق لا يضم مدافعين، ولكن هكذا أقول، هذا يناسبني، أجل هذه هي تشكيلتي حتى وإن كانت ستخسر".

وقال محمد صلاح حول عدم تتويجه بالكرة الذهبية حتى في موسم 2019: "لم يسبق لي أن حظيت بموسمٍ كذلك، فزت فيه بألقابٍ كبيرة، لذا أعتقد أن تلك كانت أفضل فرصة لي لتحقيق الجائزة، الآن وأنا في النادي، لقد كان هذا الموسم (الماضي) مجنونًا، موسمًا توجت فيه بالألقاب وقد منحني هذا فرصةً جيدة".

أخبار ذات علاقة ليفربول يكافئ محمد صلاح

وكشف أيضا: "لم يكن في ذهني عندما كنت صغيرًا أن أتوج بالكرة الذهبية، لأنك عندما تلعب في مصر في الشارع، لن تتخيل نفسك تفوز بالكرة الذهبية. لو فزت، لكان ذلك رائعًا. وإن لم أفز، أعتقد أن مسيرتي ستكون رائعة أيضًا".

وأضاف نجم ليفربول: "بقيت مجرد صورة في ذهني، دائمًا ما أؤمن بأنني أريد الفوز من أجل شعبي، هذا هو ما يبقى في مخيلتي حول التتويج بالجائزة العظمى الفردية في كرة القدم".

أخبار ذات علاقة استبعد ميسي.. فينيسيوس يضع كريستيانو رونالدو في قائمة أساطيره ويكشف السبب

واعترف صلاح بأنه لم يفكر أبدًا في جائزة الكرة الذهبية في وقت سابق من مسيرته، خصوصا عندما كان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يفوزان بها ويفرضان سيطرتهما عليها بالتداول.