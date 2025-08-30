الهلال السعودي يدعم صفوفه بصفقة تركية

اقترب نادي الهلال السعودي من التوقيع على صفقة كبيرة من الدوري التركي لتعزيز صفوفه في ميركاتو الصيف الجاري الذي يقترب من نهايته.

ووفقا لما أورده الصحفي التركي الموثوق ياغيز سابونكوغلو توصل مسؤولو نادي الهلال السعودي لاتفاق مع نظرائهم في فريق فنربخشه التركي من أجل التعاقد مع المدافع الدولي يوسف أكتشيشيك.

وقال سابوننكوغلو إن نادي الهلال سيدفع ما يعادل 22 مليون يورو لنادي فنربخشه للتعاقد مع يوسف أكتشيشيك من أجل دعم خطه الدفاعي في موسم 2025 ـ 2026 الذي يطمح فيه فريق المدرب سيموني إنزاغي لاستعادة توهجه المفقود في الموسم الماضي.

أخبار ذات علاقة غير مهتمين به.. عملاقا إيطاليا يصدمان نجم الهلال السعودي



وتنتهي آجال فترة الانتقالات الصيفية للدوري السعودي للموسم الجاري يوم الثلاثاء 2 سبتمبر المقبل، وسيعمل الفريق على حسم الصفقة قبل ذلك بطلب من الإيطالي سيموني إنزاغي.

وتعاقد الهلال مع 4 لاعبين حتى الآن في ميركاتو صيف 2025 وهم المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز قادما من ليفربول وعلي لاجامي من النصر وعبدالكريم الدارسي من النادي الأهلي والفرنسي ثيو هرنانديز من ميلان الإيطالي.

وقال ياغيز سابونكوغلو إن سيموني إنزاغي مدرب الهلال يسعى لتعزيز دفاع فريقه بالدولي التركي يوسف أكتشيشيك نجم فنربخشه بعد خروج لاعبه علي البليهي نهائيا من حسابات الفريق للموسم الجديد.

أخبار ذات علاقة صفقة جديدة.. أكثر لاعب صدم جمهور الهلال أمام الرياض

وخاض يوسف أكتشيشيك المولود عام 2005 خلال الموسم الماضي وهو الأول له مع فنربخشه 9 مباريات في الدوري التركي أما خلال الموسم الجاري فقد شارك في مباراة واحدة في الدوري.

ويملك المدافع الذي ينتهي عقده مع ناديه في يونيو 2028 مباراة دولية واحدة مع المنتخب التركي.