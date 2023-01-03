القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكاسيرينيو في كأس ملك إسبانيا
المباراة تقام اليوم الأحد..
يستضيف ملعب الأمير فيليب مباراة ريال مدريد وكاسيرينيو، والتي تقام اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ 32 في مباريات كأس ملك إسبانيا 2023.
وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لريال مدريد الذي سيلعب مع كاسيرينيو في حين يلعب برشلونة مع إنتر سيتي.
وتنطلق صافرة البداية اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.
أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2023 على القنوات المشفرة، كما سيتم نقل المباراة أيضا عبر شاهد VIP.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكاسيرينيو
أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2023 على القنوات المشفرة.
كما سيتم نقل المباراة أيضا عبر شاهد VIP.
وفيما يلي تردد قنوات SSC على قمر عربسات بدر6
التردد: 12418.
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل الخطأ 3/4