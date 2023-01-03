القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكاسيرينيو في كأس ملك إسبانيا

يستضيف ملعب الأمير فيليب مباراة ريال مدريد وكاسيرينيو، والتي تقام اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ 32 في مباريات كأس ملك إسبانيا 2023.

وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لريال مدريد الذي سيلعب مع كاسيرينيو في حين يلعب برشلونة مع إنتر سيتي.

وتنطلق صافرة البداية اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.