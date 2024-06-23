فالنسيا يكتب أول حالة طرد في كوبا أمريكا
شهدت النسخة الحالية لبطولة كوبا أمريكا 2024 أول حالة طرد والتي كان بطلها إينر فالنسيا نجم منتخب الإكوادور.
ويلتقي منتخب الإكوادور منافسه فنزويلا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعرض فالنسيا للطرد في الدقيقة 22 من عمر اللقاء بعد تدخل عنيف ضد لاعب فنزويلا.
وأنهى منتخب الإكوادور الشوط الأول من عمر اللقاء متقدمًا بهدف سجله جيرمي سارمينتو في الدقيقة 40 رغم أنه لعب منقوص الصفوف.
اللافت أن آخر مباراة للمنتخب الإكوادوري في كوبا أمريكا بنسخة 2021 شهدت حالة طرد أيضًا من نصيب بييرو هينكابي خلال لقاء الأرجنتين في ربع النهائي والذي فاز به راقصو التانغو بنتيجة 3-0.
ويحمل إينر فالنسيا شارة قيادة منتخب الإكوادور، وتعرض للطرد لثاني مرة في مسيرته الدولية بعدما غادر بالبطاقة الحمراء ودية قطر عام 2018.
وشهدت المجموعة الأولى للنسخة الحالية لكوبا أمريكا فوز الأرجنتين على كندا بنتيجة 2-0 بينما تعادل منتخب بيرو مع تشيلي دون أهداف.