فالنسيا يكتب أول حالة طرد في كوبا أمريكا

اللافت أن آخر مباراة للمنتخب الإكوادوري في كوبا أمريكا بنسخة 2021 شهدت حالة طرد أيضًا من نصيب بييرو هينكابي خلال لقاء الأرجنتين في ربع النهائي والذي فاز به راقصو التانغو بنتيجة 3-0.

ويحمل إينر فالنسيا شارة قيادة منتخب الإكوادور، وتعرض للطرد لثاني مرة في مسيرته الدولية بعدما غادر بالبطاقة الحمراء ودية قطر عام 2018.

وشهدت المجموعة الأولى للنسخة الحالية لكوبا أمريكا فوز الأرجنتين على كندا بنتيجة 2-0 بينما تعادل منتخب بيرو مع تشيلي دون أهداف.