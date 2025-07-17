مفاجأة مدوية.. هل يشارك الهلال في السوبر السعودي بالصف الثاني؟

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية بشأن إمكانية تراجع الهلال السعودي عن اعتذاره بشأن عدم المشاركة في بطولة السوبر السعودي، التي ستقام الشهر المقبل في هونغ كونغ.

وتقام النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي 2025-2026 في هونغ كونغ بالصين خلال الفترة من الـ19 إلى الـ23 من أغسطس المقبل.

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وكانت تقارير كشفت مؤخرًا عن تقديم نادي الهلال اعتذارًا رسميًّا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودية.

وأوضحت أن إدارة الهلال درست الأمر بشكل كامل مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، والذي أشار إلى حجم الإرهاق الذي تعرض له الفريق خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ولم يصدر الهلال أو اتحاد الكرة السعودي أي بيان رسمي، حتى الآن، بشأن الموقف الرسمي لكليهما من البطولة وهل هناك حلول بديلة وضعت أم لا.

وكانت القرعة أوقعت الهلال في لقاء أمام القادسية في الدور نصف النهائي، بينما سيلعب بالمباراة الأولى النصر مع الاتحاد.

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ووفقًا للوائح البطولة يُتوقع أن يتم تغريم نادي الهلال ماليًّا نحو نصف مليون ريال سعودي، وحرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة 2027.

وبحسب ما ذكرته تقارير في وقت سابق، فإن الأهلي هو الخيار الأقرب لتعويض الهلال، استنادًا إلى ترتيب الموسم الماضي واللوائح المعتمدة للترشيح.

وفي الساعات الماضية، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تحرك اتحاد الكرة السعودي، من أجل إيجاد حل عاجل لأزمة اعتذار الهلال.

وأكدت الصحيفة، أن اتحاد الكرة يضغط بقوة لإقناع إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، بالتراجع عن قرارها والمشاركة في أولى بطولات السعودية للموسم الرياضي الجديد.

ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي بندر الوقيت، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الهلال حال مشاركته في البطولة سوف يلعب بالصف الثاني.

وتأهل الهلال إلى السوبر السعودي باعتباره وصيفًا لمسابقة دوري روشن للمحترفين، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.