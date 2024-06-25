القادسية يستهدف التعاقد مع مدافع الأهلي السعودي السابق

وأفادت صحيفة "Bolavip" الأرجنتيني بأن النادي السعودي قد أجرى بالفعل مفاوضات متقدمة مع اللاعب التشيلي الذي يتنافس في بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة.

ويعمل القادسية لتعزيز صفوفه لمواجهة الموسم الجديد، فقد وقع أمس الاثنين مع ناتشو، قائد ريال مدريد في صفقة انتقال حر، مقابل 20 مليون يورو مقابل عقد لمدة عامين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتعين على إدارة القادسية دفع الشرط الجزائي البالغ 10 ملايين (8 ملايين بالإضافة إلى الضرائب)، للحصول على خدمات باولو دياز.

وقام ديميكليس مدرب ريفر بليت بالاتصال بمدرب النادي السعودي، ليسأل عن رغبتهم في ضم دياز، إذ إنه من الصعب أن يخسر أهم لاعب في الدفاع، إذ قالت الصحيفة: "اتصل ديميكليس، بميشيل مدرب القادسية ليطلب منه عدم التعاقد مع باولو دياز في هذا الوقت لأنه أساسي في أداء فريقه".