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رياضة

جدل بعد استبعاد خالد زكريا من قائمة منتخب الأردن

جدل بعد استبعاد خالد زكريا من قائمة منتخب الأردن
خالد زكريا لاعب الفيصلي الأردني
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 7:16 م

أثار جمال السلامي، المدرب الجديد لمنتخب الأردن، جدلًا واسعًا بعد إعلان قائمة اللاعبين المحليين لخوض المعسكر التدريبي في تركيا.

ويخوض منتخب الأردن أول معسكر تحت قيادة مدربه الجديد المغربي جمال السلامي بعد توليه المهمة خلفًا لمواطنه الحسين عموتة.

ورحل الحسين عموتة عن قيادة النشامى بشكل مفاجئ وسط تكهنات بانتقاله لتدريب فريق الجيش الملكي المغربي.

وقاد عموتة منتخب الأردن لوصافة كأس آسيا الأخيرة للمرة الأولى في تاريخه بجانب التأهل إلى نهائيات النسخة القادمة للبطولة القارية عام 2027 التي تقام بالسعودية.

وخلت القائمة من اسم اللاعب خالد زكريا نجم الفيصلي الأردني رغم تألقه اللافت في الموسم الحالي.

وتألق خالد زكريا في صفوف الفيصلي خلال الموسم الحالي، وسجل اللاعب 6 أهداف في منافسات الدوري الأردني خلال الموسم الماضي.

وتوقع الكثيرون انضمام اللاعب صاحب الـ 23 عامًا إلى منتخب الأردن خلال المعسكر المقبل خاصة أن هذا التجمع اقتصر على اللاعبين المحليين دون استدعاء العناصر التي تلعب خارج البلاد وعلى رأسهم موسى التعمري.

وزاد هذا الجدل بعد انضمام بعض اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة مستمرة بحسب الإعلامي الأردني رائد الحراسيس عبر صفحته بموقع فيسبوك.

منتخب الأردنالفيصلي الأردني

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